Норвежец попался на "любви" к российским подлодкам

Подданного Норвегии Фруде Берга задержали в Москве еще в 2017 году. Подробности открытого против него дела ранее не разглашались ввиду секретности. Его судят за шпионаж.

Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подводных лодках. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на гособвинителя.

"Берг был привлечен Норвежской разведывательной службой и за денежное вознаграждение согласился с ней сотрудничать. Он был задержан при получении информации от гражданина России, который работал на оборонном предприятии и действовал под контролем ФСБ", - сообщил гособвинитель Милана Дигаева.