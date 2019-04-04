Войти
04.04.2019
Военно-промышленный курьер

Норвежец попался на "любви" к российским подлодкам

607
0
+2
Источник изображения: vpk-news.ru

Подданного Норвегии Фруде Берга задержали в Москве еще в 2017 году. Подробности открытого против него дела ранее не разглашались ввиду секретности. Его судят за шпионаж.

Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подводных лодках. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на гособвинителя.

 

"Берг был привлечен Норвежской разведывательной службой и за денежное вознаграждение согласился с ней сотрудничать. Он был задержан при получении информации от гражданина России, который работал на оборонном предприятии и действовал под контролем ФСБ", - сообщил гособвинитель Милана Дигаева.

 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Похожие новости
28.11.2016
Welt: 15 членов ОБСЕ присоединились к инициативе ФРГ по контролю над вооружениями
20.07.2016
Фрегаты НАТО в борьбе за выживание
27.03.2015
Польша бьет в барабаны и гонит волну
12.07.2011
Белое движение
29.09.2010
США и Польша предлагают совместный проект модернизации ЗРК 2K12 «Куб»
09.09.2010
«Абрамс», «Леопард», «Меркава»...
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.04 18:56
  • 156
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 04.04 18:40
  • 53
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 04.04 18:33
  • 8
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 04.04 18:27
  • 5
Российские палубные истребители смогут участвовать в уничтожении АУГ
  • 04.04 18:16
  • 12
Ил-112В должен превзойти украинский Ан-26 в два раза, заявил разработчик
  • 04.04 18:09
  • 3
Америка намерена продать Индии 24 вертолета MH-60R
  • 04.04 17:45
  • 3
Американские СМИ высоко оценили новый автомат АК-308
  • 04.04 17:08
  • 3
В России обнаружили "парапсихологический спецназ"
  • 04.04 16:10
  • 1
Мажилис Казахстана одобрил ратификацию соглашения с РФ о контроле за целевым использованием продукции военного назначения
  • 04.04 13:51
  • 141
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 04.04 13:02
  • 3
Власти Крыма уточнят списки бывших украинских военнослужащих для обеспечения их жильем
  • 04.04 11:29
  • 11
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 04.04 11:28
  • 1
Sdkurier (Германия): вступление СССР в НАТО и ледяные отношения с Москвой
  • 04.04 10:28
  • 55
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 04.04 09:41
  • 3
Восточный переворот