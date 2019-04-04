Войти
04.04.2019
Военно-промышленный курьер

Африка предпочитает российское оружие

1090
0
+3
Источник изображения: vpk-news.ru

Американцы сильно обеспокоены усилением влияния России в Африке. Особенно западных политиков тревожит рост продаж оружия, новые соглашения и программы с участием России в этом регионе, пишет The New York Times.

И это не случайно. Как отмечают в Рособоронэкспорте, африканские страны проявляют большой интерес к наземным и воздушным средствам перемещения и доставки подразделений специального назначения и их имущества, а также к стрелковому оружию и средствам ближнего боя. 

"По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, 13 процентов от общего объема российского экспорта оружия в 2017 году было отправлено в Африку",  - говорится в статье NYT.

Американское издание напоминает, что весной 2018 года пять стран Африки к югу от Сахары - Мали, Нигер, Чад, Буркина-Фасо и Мавритания - обратились к Москве с просьбой помочь их службам безопасности бороться с "Исламским государством" и "Аль-Каидой" (запрещены в РФ). И это очень тревожит Вашингтон. Свои опасения по поводу усиления РФ в африканском регионе высказал в Конгрессе глава африканского командования Вооруженных сил США Томас Д. Вальдхаузер.

Пентагон, пишет NYT, обеспокоен продажами продукции российского ВПК в Алжир, Египет и Буркина-Фасо. Речь идет о закупке российских военных вертолетов и оружия. При этом подчеркивается, что почти 80% продаж российского оружия приходится на Алжир. 

Злит Вашингтон и усиление российского влияния в Тунисе, в стране-союзнике США, который имеет на сегодня тесные связи с Москвой в антитеррористической и энергетической сферах.

Как отмечают в Рособоронэкспорте, наибольшим спросом в африканских странах пользуются наземные и воздушные средства перемещения и доставки подразделений специального назначения и их имущества. В частности, бронетранспортеры БТР-80А, БТР-82А, боевые машины пехоты, бронеавтомобили семейства "Тигр", а также транспортно-боевой вертолет Ми-35М и военно-транспортные вертолеты типа Ми-17. Огромный интерес также вызывают российское стрелковое оружие, средства ближнего боя, вооружение и экипировка специального назначения, нелетальное оружие и специальные технические средства. 

Такие данные были получены в ходе Международной выставки по безопасности и обороне Shield Africa 2019, в которой принимала участие РФ, сообщает портал Nation News. 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Буркина-Фасо
Египет
Мавритания
Мали
Нигер
Россия
США
Тунис
Чад
Продукция
БТР-80
БТР-80А
БТР-82
БТР-82А
Ми-17
Ми-35
Ми-35М
Компании
РОЭ
Проекты
ОНД
Похожие новости
28.11.2018
Выставка контртеррористических вооружений и средств IDEAS 2018 открывается в Пакистане
16.05.2018
Советское место под солнцем
18.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть IV
11.12.2013
Африка выбирает милитаризацию
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.04 18:40
  • 53
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 04.04 18:33
  • 8
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 04.04 18:27
  • 5
Российские палубные истребители смогут участвовать в уничтожении АУГ
  • 04.04 18:16
  • 12
Ил-112В должен превзойти украинский Ан-26 в два раза, заявил разработчик
  • 04.04 18:09
  • 3
Америка намерена продать Индии 24 вертолета MH-60R
  • 04.04 17:45
  • 3
Американские СМИ высоко оценили новый автомат АК-308
  • 04.04 17:08
  • 3
В России обнаружили "парапсихологический спецназ"
  • 04.04 16:10
  • 1
Мажилис Казахстана одобрил ратификацию соглашения с РФ о контроле за целевым использованием продукции военного назначения
  • 04.04 14:58
  • 155
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 04.04 13:51
  • 141
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 04.04 13:02
  • 3
Власти Крыма уточнят списки бывших украинских военнослужащих для обеспечения их жильем
  • 04.04 11:29
  • 11
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 04.04 11:28
  • 1
Sdkurier (Германия): вступление СССР в НАТО и ледяные отношения с Москвой
  • 04.04 10:28
  • 55
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 04.04 09:41
  • 3
Восточный переворот