Африка предпочитает российское оружие

Американцы сильно обеспокоены усилением влияния России в Африке. Особенно западных политиков тревожит рост продаж оружия, новые соглашения и программы с участием России в этом регионе, пишет The New York Times.

И это не случайно. Как отмечают в Рособоронэкспорте, африканские страны проявляют большой интерес к наземным и воздушным средствам перемещения и доставки подразделений специального назначения и их имущества, а также к стрелковому оружию и средствам ближнего боя.

"По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, 13 процентов от общего объема российского экспорта оружия в 2017 году было отправлено в Африку", - говорится в статье NYT.

Американское издание напоминает, что весной 2018 года пять стран Африки к югу от Сахары - Мали, Нигер, Чад, Буркина-Фасо и Мавритания - обратились к Москве с просьбой помочь их службам безопасности бороться с "Исламским государством" и "Аль-Каидой" (запрещены в РФ). И это очень тревожит Вашингтон. Свои опасения по поводу усиления РФ в африканском регионе высказал в Конгрессе глава африканского командования Вооруженных сил США Томас Д. Вальдхаузер.

Пентагон, пишет NYT, обеспокоен продажами продукции российского ВПК в Алжир, Египет и Буркина-Фасо. Речь идет о закупке российских военных вертолетов и оружия. При этом подчеркивается, что почти 80% продаж российского оружия приходится на Алжир.

Злит Вашингтон и усиление российского влияния в Тунисе, в стране-союзнике США, который имеет на сегодня тесные связи с Москвой в антитеррористической и энергетической сферах.

Как отмечают в Рособоронэкспорте, наибольшим спросом в африканских странах пользуются наземные и воздушные средства перемещения и доставки подразделений специального назначения и их имущества. В частности, бронетранспортеры БТР-80А, БТР-82А, боевые машины пехоты, бронеавтомобили семейства "Тигр", а также транспортно-боевой вертолет Ми-35М и военно-транспортные вертолеты типа Ми-17. Огромный интерес также вызывают российское стрелковое оружие, средства ближнего боя, вооружение и экипировка специального назначения, нелетальное оружие и специальные технические средства.

Такие данные были получены в ходе Международной выставки по безопасности и обороне Shield Africa 2019, в которой принимала участие РФ, сообщает портал Nation News.