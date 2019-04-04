Грушко пообещал симметричный ответ на программы вооружения Европы

Ответные меры России на новые программы вооружения в Европе будут симметричными, но не затратными. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Мы знаем прекрасно, какие существуют сегодня программы вооружения", — цитирует дипломата "РИА Новости". По его словам, эти системы "отнюдь не нацелены на то, чтобы бороться с терроризмом" и выстраиваются по схемам холодной войны.

В марте Грушко, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что ядерный порог понижается из-за российской ракеты 9М729, заявил, что это происходит из-за действий США. Принятие Вашингтоном новой стратегии размывает грань между национальным конфликтом и конфликтом с применением ядерного оружия, отметил дипломат. При этом он подчеркнул, что в России ядерное оружие разрешено применять только в случае угрозы существованию государства.