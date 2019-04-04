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04.04.2019
Известия.ru

Грушко пообещал симметричный ответ на программы вооружения Европы

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Ответные меры России на новые программы вооружения в Европе будут симметричными, но не затратными. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Мы знаем прекрасно, какие существуют сегодня программы вооружения", — цитирует дипломата "РИА Новости". По его словам, эти системы "отнюдь не нацелены на то, чтобы бороться с терроризмом" и выстраиваются по схемам холодной войны.

В марте Грушко, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что ядерный порог понижается из-за российской ракеты 9М729, заявил, что это происходит из-за действий США. Принятие Вашингтоном новой стратегии размывает грань между национальным конфликтом и конфликтом с применением ядерного оружия, отметил дипломат. При этом он подчеркнул, что в России ядерное оружие разрешено применять только в случае угрозы существованию государства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
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