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04.04.2019
Военное обозрение

Россия не откажется от морского варианта поставок С-400 в Китай

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После инцидента с ракетами к ЗРК С-400 в районе Ла-Манша, когда судно, доставлявшее военный груз в Китай, попало в шторм, в сети обсуждались различные версии относительно целесообразности именно морских поставок законтрактованных комплексов. В частности, озвучивалась версия о том, что морские доставки такого рода грузов могут оказаться чуть ли не самыми небезопасными из всех. Поэтому предлагалось доставлять зенитно-ракетные "Триумфы" в КНР, например, по железной дороге.

Источник изображения: topwar.ru

Однако стало известно, что от морского маршрута доставки поставщик С-400, купленных Китаем, отказываться не собирается. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на источник.

Второй полк ЗРК С-400 начнёт поставляться НОАК летом.

Из материала:

Транспортное судно с первой партией техники из состава второго полкового комплекта С-400 для Китая выйдет в море на Балтике уже в конце июля текущего года, то есть почти на пять месяцев раньше установленного контрактом срока.

Ранее сообщалось, что начало реализации этой части контракта запланировано на декабрь текущего года.

Напомним, что если в России представители так называемых либеральных СМИ по поводу залитых при транспортировке водой ракет С-400 устроили самую настоящую истерику, то в самом Китае к инциденту отнеслись сдержанно, отметив, что ничего невероятного не произошло.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
С-400 Триумф
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1 комментарий
№1
04.04.2019 07:57
Россия граничит с Китаем  на тысячи километров, есть ТрансСиб, есть порт Владивосток от которого до Китая рукой подать......
Такое ощущение, что маршрут доставки через Ла-Манш составляли дебилы, не знакомые с географией...
Китай на Востоке, а ракеты повезли на Запад.........
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