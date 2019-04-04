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04.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Адмирал Касатонов оценил планы НАТО гарантировать Украине проход через Керченский пролив

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Источник изображения: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

"Конфликт здесь исключен. Керченский пролив – зона подавляющего господства российского Черноморского флота который я спас вместе с военным советом флота в 1992 году", – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Игорь Касатонов, комментируя обещание НАТО "гарантировать проход" украинских кораблей в Керченском проливе. Эксперты не исключают провокаций натовцев.

"Никаких украинских моряков они "обеспечивать" не будут. Это не более, чем политические заявления. Тут надо политически адекватно отвечать и этого достаточно", – считает командующий ЧФ в 1991-92 годах адмирал Игорь Касатонов.

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон сообщила, какие шаги собирается сделать альянс в рамках "пакета мер" против России в Черном море. В частности, планируется "укрепить разведку, воздушную разведку", а также отправить больше кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы "гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море".

"Во-первых, есть конвенция Монтрё о черноморских проливах 1936 года, ее надо выполнять всем. Как пришли, так через 21 день уйдут, сколько бы их ни было, много или мало, все уйдут. Есть также регламент одновременного прохода – сколько могут проходить одновременно", – подчеркнул адмирал.

Во-вторых, американцы и их союзники – даже не признавая де-юре весь Керченский пролив внутренними территориальными водами России – не могут не считаться с тем, что это зона подавляющего господства ЧФ России, подчеркнул собеседник.

"Керченский пролив – это внутренние территориальные воды России. Поэтому можно исхитряться смотреть издалека с самолета, что болтается над Анатолийским побережьем, можно рассматривать фамилии матросов на куртках со спутника, а также бортовые номера пограничных катеров, но – это внутренние воды. Они туда не полезут", – добавил Касатонов.

По мнению адмирала, не следует опасаться и американских угроз "укрепить разведку". "Да ради бога, пусть они тратят силы и средства. Что у нас есть поле РЛС, которое они вскрывают, что мы их поле вскрываем – это нормальные рабочие моменты каждого суверенного государства. Пусть планово работают и планово тратят ресурс, конфликт здесь исключен", – считает Касатонов.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Александр Колпаков

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
22350
NATO
ЧФ
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