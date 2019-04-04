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04.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Поставки С-400 в Китай пройдут раньше намеченного

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Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017.
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

Поставка Китаю второго полка российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" морским транспортом начнется в конце июля, почти на пять месяцев раньше установленного срока, сообщил военно-дипломатический источник.

"Транспортное судно с первой партией техники из состава второго полкового комплекта С-400 для Китая выйдет в море на Балтике уже в конце июля текущего года, приводит ТАСС слова военно-дипломатического источника.

Для доставки заказчику всего полка предполагается задействовать не менее трех морских транспортов.

Этими тремя транспортами китайской стороне будут поставлены командный пункт полка, пусковые установки С-400 и боекомплект, радиолокационные станции, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части.

Однако в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству пока не стали официально комментировать эту информацию.

Отметим, что Китай стал первым иностранным заказчиком С-400 "Триумф", контракт был подписан на два полка. Эту сделку Ростех назвал одной из крупнейших. Поставка первого полка завершилась весной 2018 года. В декабре того же года КНР провела успешные стрельбы системами С-400, поразив как баллистическую, так и аэродинамическую цели. В январе Китай провел вторые успешные стрельбы из зенитной ракетной системы С-400 и завершил программу ее испытаний.

В феврале отправленные в Китай ракеты для С-400 были уничтожены после шторма.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Ростех
ФСВТС РФ
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