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04.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Бомбардировщики США отработали ядерные удары по России

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Источник изображения: US Air Force

Американские бомбардировщики B-52, переброшенные на военные базы в Европе в начале весны, совершали фиктивные ядерные атаки на Россию, пишут западные СМИ.

Бомбардировщики ВВС США были развернуты в Великобритании в марте для "отработки совместных действий с европейскими союзниками и противостояние глобальным проблемам". Однако, пишет National Interest, "в заявлении ВВС не упоминается одна из других миссий B-52 – практиковать ядерные атаки на Россию".

В частности, по данным издания, 14 и 20 марта B-52 осуществили имитацию ударов по Калининградской области. Российские истребители перехватили B-52 и контролировали их действия, однако напрямую не вмешивались. Впрочем, уже 29 марта Москва предприняла ответные шаги: полет двух атомных бомбардировщиков Ту-160 над Северным морем должен был послужить предупреждением, отмечает издание.

Комментируя сложившуюся ситуацию, представляющий США эксперт по вопросам применения ядерного оружия Ханс Кристенсен, заявил, что "новая холодная война вступает в свою активную фазу".

В марте B-52 несколько раз приближался к российским границам, при этом 20 марта бомбардировщик условно атаковал базу Балтфлота. 21 марта Минобороны заявило, что два российских истребителя Су-27 вынудили американский бомбардировщик B-52 удалиться от российской границы. Российское военное ведомство также публиковало видео инцидента.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем американцы отправляют бомбардировщики к нашим границам.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
B-52
Су-27
Ту-160
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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