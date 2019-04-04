США прекратили поставку Турции вспомогательного оборудования для F-35A

ЦАМТО, 3 апреля. США прекратили передачу Турции вспомогательного оборудования для многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2", поскольку Анкара не отказалась от реализации планов по закупке ЗРС С-400.

Первую информацию об этом дало агентство Reuters. Впоследствии эта информация была подтверждена Министерством обороны США. Запрет является последней попыткой Вашингтона отговорить Турцию от закупки С-400 из-за опасений, связанных с интеграцией российской системы в состав системы ПВО НАТО и риска утечки информации о характеристиках F-35. Согласно графику, поставки Турция ЗРС С-400 должны начаться в июле 2019 года.

Как заявил Reuters представитель Министерства обороны США, в ожидании однозначного решения Турции об отказе от С-400, поставки и другие подготовительные мероприятия, связанные с принятием на вооружение F-35 ВВС Турции, приостановлены.

Как сообщал ЦАМТО, Турция является одной из стран-партнеров (3-го уровня) программы разработки F-35 с 2002 года. В общей сложности ВВС Турции намерены приобрести до 100 самолетов версии F-35A, стоимость которых оценивается в 12 млрд. долл., для замены состоящих на вооружении F-16. Также рассматривалась возможность покупки 20 истребителей версии F-35B (данных о том, увеличат ли они общую численность или заменят часть F-35A, не имеется).

Lockheed Martin передала ВВС Турции первые два самолета F-35А "Латнинг-2" в июне 2018 года. Передача состоялась на фоне принятия 19 июня сенатом США проекта оборонного бюджета на 2019 ф.г., в котором было указано, что продажа F-35 будет отменена, если Турция продолжит закупки ВиВТ в России. В настоящее время первая пара F-35 ВВС Турции находится на авиабазе ВВС США "Льюк" (шт.Аризона), где проходят подготовку летчики и технический персонал ВВС Турции. Истребители должны прибыть в Турцию в 2019 году и войти в боевой состав 172-й и 173-й эскадрилий ВВС, размещенных на авиабазе "Малатья".

В производстве комплектующих для F-35 задействован ряд турецких оборонных компаний, включая Turkish Aerospace Industries, Alp Aviation, AYESAS, Kale Aviation, Kale Pratt & Whitney.

В преддверии поставки новых самолетов МО и ВВС Турции создают на базах необходимую для эксплуатации и поддержки F-35 инфраструктуру и проводят подготовительные мероприятия для приемки истребителей. Именно эти работы США сейчас фактически остановили. Ссылаясь на анонимные источники, агентство Reuters сообщило, что следующая партия учебного оборудования и все последующие поставки материалов, относящихся к F-35, отменены.

Решение США прекратить дальнейшую передачу связанного с F-35 оборудования в Турцию является явным свидетельством недовольства Вашингтона закупками Анкары С-400. Ранее разногласия между двумя странами сводились к словесной перепалке, когда высокопоставленные представители администрации и ВС США разъясняли последствия участия Турции в программе F-35, если покупка российских ЗРС будет продолжена. В марте верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти предупредил, что Турция не получит F-35, если не отменит заказ на С-400.

До настоящего времени эти предупреждения оставались без внимания. Теперь надежды Вашингтона связаны с тем, что конкретные шаги по прекращению поставок оборудования для F-35 заставят руководство Турции с большей серьезностью подойти к оценке сложившейся ситуации.