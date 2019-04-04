Войти
04.04.2019
ЦАМТО

НАПЛ проекта "Амур" на выставке LIMA-2019 вызвали большой интерес стран ЮВА

595
0
0
Модель неатомной подлодки "Амур" 1650 с воздухонезависимой энергоустановкой.
Модель неатомной подлодки "Амур" 1650 с воздухонезависимой энергоустановкой.
Источник изображения: flotprom.ru

ЦАМТО, 3 апреля. Неатомные подводные лодки проекта "Амур" в ходе проведения оружейной выставки LIMA-2019 вызвали большой интерес у представителей Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Китая и Индии.

Эта тема в тренде в регионе ЮВА, сообщил "РИА Новости" генеральный директор АО "ЦКБ МТ "Рубин" (создатель подлодок) Игорь Вильнит.

"Подводный флот в регионе Юго-Восточной Азии развивается очень активно. Мы предлагаем подводные лодки типа "Амур" различной модификации. Эта лодка очень конкурентоспособная, показывает отличные характеристики, которые устраивают все флота региона. Интерес к ней был проявлен очень широкий", – сказал И.Вильнит.

По его словам, лодки вызвали интерес, прежде всего, у таких стран как Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Китай и Индия.

"На этой выставке мы посмотрели наших ближайших иностранных конкурентов, которые тоже представили свои новые разработки, для того, чтобы понять, находимся ли мы современном тренде. На основе представленных конкурентами образцов можно сделать вывод о том, что мы правильно себя позиционируем, у нас хорошие шансы на работу в этом регионе", – цитирует "РИА Новости" гендиректора "Рубина".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Индия
Индонезия
Китай
Малайзия
Компании
ЦКБ МТ Рубин
Похожие новости
04.04.2019
Конструктор рассказал об интересе азиатских стран к неатомным подлодкам
28.03.2019
На рынке подводных лодок стало тесно. Каковы новые вызовы для России
19.06.2018
Определены основные темы программы Международного дальневосточного морского салона-2018
31.03.2015
Тихий, но конфликтный
03.07.2013
МВМС-2013 визитная карточка России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.04 18:56
  • 156
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 04.04 18:40
  • 53
Су-57 оказался не нужен Китаю
  • 04.04 18:33
  • 8
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 04.04 18:27
  • 5
Российские палубные истребители смогут участвовать в уничтожении АУГ
  • 04.04 18:16
  • 12
Ил-112В должен превзойти украинский Ан-26 в два раза, заявил разработчик
  • 04.04 18:09
  • 3
Америка намерена продать Индии 24 вертолета MH-60R
  • 04.04 17:45
  • 3
Американские СМИ высоко оценили новый автомат АК-308
  • 04.04 17:08
  • 3
В России обнаружили "парапсихологический спецназ"
  • 04.04 16:10
  • 1
Мажилис Казахстана одобрил ратификацию соглашения с РФ о контроле за целевым использованием продукции военного назначения
  • 04.04 13:51
  • 141
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 04.04 13:02
  • 3
Власти Крыма уточнят списки бывших украинских военнослужащих для обеспечения их жильем
  • 04.04 11:29
  • 11
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 04.04 11:28
  • 1
Sdkurier (Германия): вступление СССР в НАТО и ледяные отношения с Москвой
  • 04.04 10:28
  • 55
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 04.04 09:41
  • 3
Восточный переворот