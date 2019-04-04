НАПЛ проекта "Амур" на выставке LIMA-2019 вызвали большой интерес стран ЮВА

ЦАМТО, 3 апреля. Неатомные подводные лодки проекта "Амур" в ходе проведения оружейной выставки LIMA-2019 вызвали большой интерес у представителей Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Китая и Индии.

Эта тема в тренде в регионе ЮВА, сообщил "РИА Новости" генеральный директор АО "ЦКБ МТ "Рубин" (создатель подлодок) Игорь Вильнит.

"Подводный флот в регионе Юго-Восточной Азии развивается очень активно. Мы предлагаем подводные лодки типа "Амур" различной модификации. Эта лодка очень конкурентоспособная, показывает отличные характеристики, которые устраивают все флота региона. Интерес к ней был проявлен очень широкий", – сказал И.Вильнит.

По его словам, лодки вызвали интерес, прежде всего, у таких стран как Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Китай и Индия.

"На этой выставке мы посмотрели наших ближайших иностранных конкурентов, которые тоже представили свои новые разработки, для того, чтобы понять, находимся ли мы современном тренде. На основе представленных конкурентами образцов можно сделать вывод о том, что мы правильно себя позиционируем, у нас хорошие шансы на работу в этом регионе", – цитирует "РИА Новости" гендиректора "Рубина".