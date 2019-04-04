Санитарный "Тайфун" рекомендован к производству
Источник изображения: Максим Блинов/РИА Новости
Государственная межведомственная комиссия рекомендовала к серийному производству санитарный вариант бронеавтомобиля "Тайфун-К" с колесной формулой четыре на четыре. Об этом со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.
Такое решение приняли по итогам успешных испытаний броневика. В зависимости от комплектации его можно использовать для вывоза раненных с поля боя и развертывать на ее базе медицинский пункт.
"Тайфун-К" по массе превышает 15 тонн. Бронированная машина защищает экипаж от бронебойных пуль и осколков и взрыва до восьми килограммов тротила под днищем. Машина может разгоняться до 100 км/час. В планах Минобороны принять ее на вооружение уже в этом году.
Яна Шамаева
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