Санитарный "Тайфун" рекомендован к производству

Государственная межведомственная комиссия рекомендовала к серийному производству санитарный вариант бронеавтомобиля "Тайфун-К" с колесной формулой четыре на четыре. Об этом со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

Такое решение приняли по итогам успешных испытаний броневика. В зависимости от комплектации его можно использовать для вывоза раненных с поля боя и развертывать на ее базе медицинский пункт.

"Тайфун-К" по массе превышает 15 тонн. Бронированная машина защищает экипаж от бронебойных пуль и осколков и взрыва до восьми килограммов тротила под днищем. Машина может разгоняться до 100 км/час. В планах Минобороны принять ее на вооружение уже в этом году.

Яна Шамаева