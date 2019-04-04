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04.04.2019
Военно-промышленный курьер

ВВС США "нанесли удар" по территории России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Отработка авиаударов по территории России проводилась американскими бомбардировщиками B-52 в течении марта 2019 года, 3 марта сообщило издание National Interest.

Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, 14 и 20 марта провели отработку нанесения удара по Калининградской области. Действия частей ВВС США, развернутых в Великобритании, привлекли внимание экспертов, опубликовавших в интернете карту, на которой изображены объекты, которые могут стать целью атаки B-52H Stratofortress.

Под удар американских стратегических бомбардировщиков, согласно выводам экспертного сообщества, попадают военные объекты, расположенные в Калининградской и Псковской областях. Так как ракеты, которыми вооружены B-52H Stratofortress, имеют дальность полета до 2 тысяч километров, в зоне поражения находятся Североморск и Оленегорск.

Россия предприняла ответные шаги, сообщает Регнум, проведя 29 марта демонстрацию своих возможностей. Полет двух атомных бомбардировщиков Ту-160 над Северным морем должен был послужить предупреждением, отмечает издание.

 

 

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Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
B-52
Ту-160
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