Российская армия получила новый транспортный самолёт

Военно-космические силы России начали получать новые военно-транспортные самолёты. Вчера, 2 апреля, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что на ульяновском авиастроительном предприятии "Авиастар-СП" прошла торжественная церемония передачи первого серийного Ил-76МД-90А.

Данный самолёт был построен в рамках контракта, подписанного в 2012 году. Согласно договору, предприятие "Авиастар-СП" должно построить 39 самолётов Ил-76МД-90А для ВС РФ. В 2019 году планируется передать военным первые 6 самолётов, всего в планах военного ведомства — приобретение более 100 таких машин.

Первый серийный Ил-76МД-90А. Источник изображения: tass.ru

Ил-76МД-90А — глубоко модернизированная версия самолёта Ил-76. Согласно описанию, новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления и комплекс связи повышают безопасность полётов, точность самолётовождения и десантирования. Последняя модификация широко известного транспортника отличается новым оборудованием, включая "стеклянную кабину", современными двигателями ПС-90А-76, модифицированным крылом и усиленным шасси. На базе Ил-76МД-90А создаётся самолёт-заправщик Ил-78М-90А, а также "летающий радар" А-100.

Ил-76 – советский тяжёлый военно-транспортный самолёт. Машина была разработана в 60-е годы в ОКБ Ильюшина, а её первый полёт состоялся 25 марта 1971 года. Самолёты серийно производились на Ташкентском авиационном производственном объединении имени В.П. Чкалова. Позже производство было перенесено на ульяновский "Авиастар-СП".