Проект "Стена": Украина укрепляет границу с Россией
Украина начала укреплять границу с Россией
Украина активизировала работы по строительству стены на границе с Россией, заявили в госпогранслужбе страны. Работы по возведению заграждений и противотранспортных рвов проводятся в Луганской области. Кроме того, устанавливаются системы видеонаблюдения и датчики движения. По данным ГПСУ, укрепление границы проводится также в Черниговской и Сумской областях.
Активные работы по укреплению госграницы проводит Украина, реализуя проект "Стена". О фортификационных работах сообщает государственная пограничная служба Украины на своем сайте, передает ФАН.
Кроме того, для украинской стены устанавливаются системы видеонаблюдения и датчики движения. Сейчас на участке границы с Россией в Луганской области установлено более 6 км "спиральных заграждений из армированной колючей проволоки" и вырыто 13 км противотранспортных рвов.
По данным ГПСУ, инженерно-технические работы в рамках проекта проводятся также в Сумской и Черниговской областях Украины. В 2015 году правительство Украины утвердило план мероприятий по реализации "стены", которая предполагала строительство инженерных сооружений на всей протяженности границы с Россией.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова написала в своем фейсбуке, что украинские власти выбрали "подходящий момент" для укрепления стены на границе России и Украины.
Она предположила, что таким образом украинские власти решили предотвратить "массовый исход электората", который что-то "поймет" и начнет "паковаться". "А тут им МВД Украины новый пресс-релиз выпустит: "Громадяне, перемога ближе некуда, проект "Стена" завершен", - написала Захарова.
Россия тоже построила стену на границе с Украиной. В декабре 2018 года в Крыму на границе с Украиной завершено возведение российского заграждения длиной в 60 км, сообщили в региональном Погрануправлении ФСБ. Кроме инженерно-технических сооружений, в районе Перекопа построили "сложнейшую систему сигнализационных датчиков".
На заграждениях установлены сотни датчиков, как открытых, так и скрытых. "Забор" оснащен системами видеонаблюдения с тепловизорами и приборами ночного видения.
Один из комплексов состоит из вибрационных датчиков - обнаружив подходящего к забору нарушителя госграницы, датчики срабатывают и передают сигнал на аппаратуру дежурного пограничника. На табло указывается номер участка, где сработала тревога.
Еще один комплекс - радиолучевой, его датчики определяют движение в секторе и дают сигнал на включение видеокамерам. Изображение и сигнал о попытке нарушить границу также поступает в штаб. В Погранслужбе ФСБ отметили, что применение этих комплексов оправдано угрозами проникновения диверсионно-разведывательных групп.
Неделей ранее глава республики Крым Сергей Аксенов поддержал строительство системы заграждений на Перекопском перешейке. Он отметил, что считает правильным защиту своей территории.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что стену в Крыму построили, чтобы пресечь попытки нелегального проникновения на полуостров с территории Украины.
"Фактически было несколько попыток незаконного перехода границы между Россией и Украиной. Границы крымской, скажем так. Есть постоянные угрозы со стороны тех лиц, которые являются должностными лицами Украины, потому что они не оставили попытки вернуть себе Крым, в том числе и силовыми методами, не говоря уже о представителях различных вооруженных формирований, в том числе крымско-татарских. Вообще с точки зрения безопасности - абсолютно все правильно", - сообщил Цеков.
Иван Апулеев
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