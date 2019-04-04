Проект "Стена": Украина укрепляет границу с Россией

Украина начала укреплять границу с Россией

Украина активизировала работы по строительству стены на границе с Россией, заявили в госпогранслужбе страны. Работы по возведению заграждений и противотранспортных рвов проводятся в Луганской области. Кроме того, устанавливаются системы видеонаблюдения и датчики движения. По данным ГПСУ, укрепление границы проводится также в Черниговской и Сумской областях.

Активные работы по укреплению госграницы проводит Украина, реализуя проект "Стена". О фортификационных работах сообщает государственная пограничная служба Украины на своем сайте, передает ФАН.

"Проводятся работы на участке Луганской области. Подрядные организации провели подготовительные работы для строительства рокадной дороги, осуществляется установка заграждений и противотранспортных рвов", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, для украинской стены устанавливаются системы видеонаблюдения и датчики движения. Сейчас на участке границы с Россией в Луганской области установлено более 6 км "спиральных заграждений из армированной колючей проволоки" и вырыто 13 км противотранспортных рвов.

По данным ГПСУ, инженерно-технические работы в рамках проекта проводятся также в Сумской и Черниговской областях Украины. В 2015 году правительство Украины утвердило план мероприятий по реализации "стены", которая предполагала строительство инженерных сооружений на всей протяженности границы с Россией.

Проект оценивался в 4,1 млрд гривен (порядка $150 млн). К 2016 году финансирование работ по строительству заградительных сооружений было сокращено в два раза. Вскоре после этого было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств, которые были выделены на проект.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова написала в своем фейсбуке, что украинские власти выбрали "подходящий момент" для укрепления стены на границе России и Украины.

Она предположила, что таким образом украинские власти решили предотвратить "массовый исход электората", который что-то "поймет" и начнет "паковаться". "А тут им МВД Украины новый пресс-релиз выпустит: "Громадяне, перемога ближе некуда, проект "Стена" завершен", - написала Захарова.

Россия тоже построила стену на границе с Украиной. В декабре 2018 года в Крыму на границе с Украиной завершено возведение российского заграждения длиной в 60 км, сообщили в региональном Погрануправлении ФСБ. Кроме инженерно-технических сооружений, в районе Перекопа построили "сложнейшую систему сигнализационных датчиков".

Строительство заграждения, как сообщалось на сайте госзакупок России, обошлось казне более чем в 200 млн руб. Однако это не просто забор, а сложная система с несколькими типами заграждения и множеством высоких технологий наблюдения.

На заграждениях установлены сотни датчиков, как открытых, так и скрытых. "Забор" оснащен системами видеонаблюдения с тепловизорами и приборами ночного видения.

Один из комплексов состоит из вибрационных датчиков - обнаружив подходящего к забору нарушителя госграницы, датчики срабатывают и передают сигнал на аппаратуру дежурного пограничника. На табло указывается номер участка, где сработала тревога.

Еще один комплекс - радиолучевой, его датчики определяют движение в секторе и дают сигнал на включение видеокамерам. Изображение и сигнал о попытке нарушить границу также поступает в штаб. В Погранслужбе ФСБ отметили, что применение этих комплексов оправдано угрозами проникновения диверсионно-разведывательных групп.

Неделей ранее глава республики Крым Сергей Аксенов поддержал строительство системы заграждений на Перекопском перешейке. Он отметил, что считает правильным защиту своей территории.

"Нормальный процесс. Пока американцы управляют [на Украине] ситуацией, там не оставят попыток проникновения на территорию Крыма диверсионных групп", - выразил мнение глава Крыма.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что стену в Крыму построили, чтобы пресечь попытки нелегального проникновения на полуостров с территории Украины.

"Фактически было несколько попыток незаконного перехода границы между Россией и Украиной. Границы крымской, скажем так. Есть постоянные угрозы со стороны тех лиц, которые являются должностными лицами Украины, потому что они не оставили попытки вернуть себе Крым, в том числе и силовыми методами, не говоря уже о представителях различных вооруженных формирований, в том числе крымско-татарских. Вообще с точки зрения безопасности - абсолютно все правильно", - сообщил Цеков.

Иван Апулеев