ВВС Республики Корея получили второй транспорт-заправщик A-330-200 MRTT

ЦАМТО, 3 апреля. По информации Министерства национальной обороны Республики Корея, ВВС страны получили второй (из четырех заказанных) многоцелевой транспорт-заправщик A-330-200 MRTT компании Airbus Defense and Space.

Как планируется, самолет войдет в боевой состав ВВС Республики Корея в течение месяца. Два оставшихся A-330-200 MRTT должны быть доставлены заказчику в ноябре и декабре 2019 года.

Как сообщал ЦАМТО, предложившая самолет A-330 MRTT Airbus Defense and Space в июне 2015 года одержала победу в тендере на поставку четырех новых многоцелевых транспортов-заправщиков для ВВС Республики Корея, опередив предлагавшую KC-46A Boeing, а также Israel Aerospace Industries (IAI) с B-767-300 MMTT.

По заявлению Агентства программ оборонных закупок Минобороны Республики Корея (DAPA), A-330 MRTT опередил конкурентов по ряду ключевых показателей, включая продолжительность полета, объем топлива, грузоподъемность. Стоимость подписанного контракта оценивается в 1,49 млрд. вон (1,34 млрд. долл.).

В конце 2016 года США одобрили продажу Республике Корея систем противодействия управляемым ракетам с ИК ГСН LAIRCM для оснащения самолетов A-330 MRTT, получивших национальное обозначение KC-330 "Сигнес" (Cygnus).

Официальная церемония принятия на вооружение ВВС Республики Корея первого самолета A-330-200 MRTT состоялась 30 января 2019 года. Как ожидается, готовность парка самолетов A-330-200 MRTT к применению по назначению будет достигнута в июле 2020 года.

Приобретение самолетов A-330 MRTT существенно расширит дальность применения боевых самолетов ВВС Республики Корея. Так, по данным южнокорейских источников, в настоящее время истребитель KF-16 с полным баком может выполнять боевую задачу над островами Докдо только в течение 10 мин. и 5 мин. над островом Йондо (к югу от острова Чжеджу). F-15K может действовать в течение 30 мин. над Докдо и 20 мин. над Йондо. Если же F-15K поддерживается самолетом-заправщиком, то только с одной дозаправкой он сможет выполнять задачи в течение 90 мин. над Докдо и 80 мин. над Йондо. В перспективе A-330-200 MRTT также планируется применять для дозаправки закупленных в США истребителей F-35A, первые из которых уже прибыли в страну.