В ЦНИИ инженерных войск провели День инноваций

ЦАМТО, 3 апреля. В п.Нахабино (Московская обл.) на базе Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М.Карбышева 2 апреля состоялся День инноваций.

В нем приняли участие более 150 военнослужащих инженерных войск ВС РФ, структур и ведомств, работающих в области разработки и создания средств инженерного вооружения.

На выставке, развернутой сотрудниками Центрального научно-исследовательского испытательного института и предприятий промышленности, были представлены новейшие робототехнические комплексы, беспилотные летательные аппараты, средства инженерной разведки, в том числе миноискатели, искатели проводных линий и неконтактных взрывных устройств, средства оптической разведки, детекторы паров взрывчатых веществ и др., при изготовлении которых были применены уникальные инновационные технологии и учтен опыт гуманитарных операций в Сирийской Арабской Республике (2016-2018) и Лаосской Народно-Демократической Республике (2018-2019).

Также была проведена Межведомственная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы применения портативных детекторов взрывчатых веществ". В ходе выступления экспертов Минобороны, МВД, МЧС России и других силовых ведомств, а также предприятий оборонной промышленности были определены перспективные направления развития портативных средств поиска и обнаружения взрывчатых веществ, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.