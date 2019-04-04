Летчики и техники из Казахстана прошли обучение по эксплуатации вертолета Ми-171А2

ЦАМТО, 3 апреля. Учебный центр Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил подготовку группы первых иностранных специалистов по управлению и обслуживанию вертолета Ми-171А2.

В рамках контракта на поставку вертолета обучение прошли пилоты и инженерно-технический персонал гражданской авиации Казахстана.

Иностранные специалисты изучали аэродинамику Ми-171А2, конструкцию и техническую эксплуатация вертолета, его авиационное и радиоэлектронное оборудование, а также двигатель ВК-2500 (с цифровой системой управления) и ВСУ.

При обучении летного состава особое внимание уделялось порядку и правилам эксплуатации оборудования кабины вертолета и его систем, особенностям техники пилотирования, аэродинамики и динамики полета вертолета, управлению ресурсами кабины экипажа (CRM), авиационной связи и радиотелефонии. Кроме того, в центре внимания пилотов из Казахстана были действия в нестандартных и аварийных ситуациях, а также подготовка к выполнению полетов с выводом вертолета из сложного пространственного положения и в особых условиях.

Практические занятия летчики прошли в Казахстане, на месте базирования вертолета, который был передан заказчику в начале текущего года.

"Ми-171А2 планомерно выходит на международный рынок – сегодня он уже освоен казахстанскими летчиками, в этом году мы также поставляем первый Ми-171А2 индийскому заказчику. В рамках исполнения этого контракта мы планируем подготовку еще одной группы иностранных специалистов. Ожидаем, что индийские летчики и техники пройдут обучение этим летом, после чего смогут приступить к эксплуатации вертолета", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Контракт на поставку Ми-171А2 в Казахстан был подписан в конце 2017 года. Вертолет является самой современной модификацией машин типа Ми-8/17. Воздушное судно оснащено новыми двигателями ВК-2500 производства ОДК-Климов с цифровой системой управления, а также эффективной несущей системой с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем.

В результате модернизации существенно увеличился запас мощности. Показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 возросли на 10%. Вертолет может эффективно применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью. Применение на вертолете Ми-171А2 цифрового комплекса бортового оборудования, сделанного по принципу "стеклянной кабины", позволило сократить состав экипажа до двух человек. С целью повышения безопасности применены современные системы предупреждения близости земли, других воздушных судов и препятствий на пути следования вертолета.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".