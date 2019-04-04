Индия может отправить автоматическую станцию "Чандраян-2" к Луне в мае

Ранее появилась информация, что старт миссии к спутнику Земли может состоятся в апреле

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 апреля. /ТАСС/. Полет индийской автоматической станции "Чандраян-2" к Луне с самоходным аппаратом на борту пока запланирован на май текущего года. Об этом сообщил журналистам глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван.

"В мае мы собираемся запустить миссию PSLVC-46, за которой последуют PSLVC-47 и "Чандраян-2", - цитирует в среду Сивана газета Hindustan Times. Глава индийского космического ведомства не сообщил других подробностей.

Первые две миссии - это вывод на орбиту спутников с помощью ракет-носителей семейства PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle), "Чандраян-2" - это лунная экспедиция.

Ранее планировалось, что старт этой миссии к спутнику Земли может состоятся в апреле текущего года. Это уже не первый перенос начала экспедиции, изначально ожидалось, что индийская автоматическая станция отправится к Луне в апреле 2018 года. Но затем было объявлено, что миссия переносится на октябрь 2018 года, потом на январь 2019 года, а позднее на апрель 2019 года. Причины переноса экспедиции официально пока не сообщаются.

Аппарат "Чандраян-2" должен продолжить индийскую лунную программу, которую начал аппарат "Чандраян-1", отправленный к спутнику Земли в 2008 году. Если "Чандраян-1" был орбитальной станцией, то аппарат "Чандраян-2" - гораздо более сложный проект, который предусматривает посадку на спутнике Земли и доставку на ее поверхность небольшого индийского лунохода, который должен проработать на лунной поверхности не менее одного лунного дня (14 земных суток).

До сих пор только США, Россия и Китай смогли осуществить мягкую посадку аппаратов на поверхность Луны.