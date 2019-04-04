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04.04.2019
Военно-промышленный курьер

Транспортник Ил-112 будут дорабатывать

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новый легкий военно-транспортный самолет Ил-112В необходимо дорабатывать около года до соответствия техническому заданию Минобороны РФ.

Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "На доработку и перепроектирование Ил-112В уйдёт, как минимум, 8-10 месяцев, чтобы самолет соответствовал тактико-техническому заданию (ТТЗ) Минобороны", - сказал собеседник агентства.

 

По его словам, опытный образец самолета, совершивший первый полет 30 марта, на данный момент не отвечает требованиям заказчика по грузоподъемности.

 

Другой источник агентства отметил, что массовых закупок Ил-112В в ближайшее время ждать не стоит. "Самолет пока не соответствует всем требованиям заказчика", - сказал собеседник агентства.

 

В свою очередь в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс, сообщили, что "Авиационный комплекс им. Ильюшина" и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в ближайшее время должны предоставить Минобороны РФ и Минпромторгу РФ четкие даты реализации проекта.

 

"Разработка самолета идет непросто, как и любой новой техники. Не секрет, что ранее установленные сроки первого вылета уже переносились. В настоящий момент по результатам недавнего совещания у вице-премьера Юрия Борисова, ОАК и ПАО "Ил"  дано поручение предоставить заказчикам (Минобороны и Минпромторгу) уточненный план-график завершения опытно-конструкторских работ по созданию Ил-112В", - заявили в аппарате о судьбе проекта.

 

Там отметили, что впоследствии вся информация по самолету будет доложена в коллегию Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ.

 

Вопрос о сроках изготовления Ил-112В уже дважды поднимался на селекторных совещаниях в Минобороны под руководством Сергея Шойгу - в октябре 2018 и в марте 2019 года. Кроме того, министр отметил, что остается открытым вопрос относительно массы самолета, которая оказалась выше заложенной в тактико-техническом задании.

 

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Страны
Россия
Продукция
Ил-112
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Борисов Юрий
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