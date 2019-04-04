США приготовили антироссийский "пакет мер" в Черном море

Пакет решений, который планируется принять в ходе переговоров министров стран Североатлантического альянса в Вашингтоне 34 апреля, направлен на сдерживание России в Чёрном море.

Он призван "укрепить разведку", в том числе воздушную. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Кроме того, по её словам, готовящийся пакет мер предусматривает вхождение большего числа кораблей стран НАТО в Чёрное море. Это позволит обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив. Постпред отметила, что от России исходит угроза, поэтому важно, чтобы эти воды "были свободны от российского вмешательства".

Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, - это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому что НАТО считает, что "Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере".

Как сообщало ИА REGNUM, три военных корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года незаконно пересекли границу с РФ и вошли в территориальные воды России. На законные требования российских пограничников суда не отвечали, совершая опасные манёвры вблизи Керченского пролива.