На девиз Zumwalt о "защите мира" отреагировали в Китае

В США решили провести экскурсию по новейшему ракетному эсминцу военно-морских сил DDG-1000 Zumwalt. После появления фотографий с экскурсии в СМИ и социальных сетях, в том числе и китайских, обратили внимание, что командование продолжает в качестве девиза "Замволта" эксплуатировать древнеримское выражение "Pax propter vim", что можно перевести на русский как "Во имя защиты мира" ("Во имя мира").

Источник изображения: ВМС США

Боевой корабль, предназначенный для нанесения ракетных ударов не только по морским, но и по наземным целям, с девизом о "защите мира во всём мире" - по-настоящему американский подход к делу.

На днях пресс-конференцию провёл представитель командования ВМС США Эндрю Карлсон, который отметил, что экипажи новейших американских эсминцев ожидают продолжения испытаний и полноценного участия в миссиях "во имя мира". Ранее сообщалось, что эсминцы класса "Замволт" США намереваются задействовать в том числе и при патрулировании акватории близ спорных островов в Тихом океане. Например, речь идёт о патрулировании в районе архипелага Спратли, на который претендует КНР.

В блогосфере Китая, отмечая назначение и девиз "Замволта", прокомментировали:

США видят себя наследниками Римской империи. А она вела захватнические войны, пока сама не развалилась.

Эндрю Карлсон:

Мы стараемся обеспечивать безопасную навигацию с одновременным наращиваем боевых возможностей Zumwalt.

Напомним, что в США до сих пор не могут определиться, для каких целей необходимо использовать на флоте эсминцы такого класса с заоблачной ценой реализации проекта. Если изначально предполагалось стелс-эсминцы применять для возможных ударов по кораблям и корабельным группам противника, то потом планы скорректировали, заявив, что Zumwalt будут использовать как корабли поддержки десанта при его высадке на берег. Эти планы Пентагона раскритиковали в самих США, отметив, что для таких целей вовсе не обязательно было тратить миллиарды долларов, так как имеются и более дешёвые боевые корабли поддержки.