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04.04.2019
Интерфакс-АВН

Мажилис Казахстана одобрил ратификацию соглашения с РФ о контроле за целевым использованием продукции военного назначения

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Су-30СМ ВВС Казахстана
Су-30СМ ВВС Казахстана.
Источник изображения: Григорий Беденко / greg-bedenko.com / www.facebook.com/G.Bedenko

Нур-Султан. 3 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Мажилис парламента Казахстана в среду одобрил проект закона "О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года".

Соглашение было подписано в Москве 29 ноября 2017 года.

"В соответствии с положениями данного соглашения сторона, поставляющая продукцию военного назначения, вправе осуществлять контроль за продукцией военного назначения с целью: во-первых, проверки наличия целевого использования, во-вторых, сверки необходимой документации, подтверждающей ее целевое использование в ВС, других войсках, в воинских формированиях, правоохранительных органах и специальных органах, в-третьих, проверки обоснованности списания поставленной продукции", - сказал заместитель министра обороны Казахстана Талгат Мухтаров, представляя документ депутатам.

Уполномоченными органами по реализации соглашения от казахстанской стороны являются министерство обороны и министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, от российской стороны - федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
ФСВТС РФ
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1 комментарий
№1
04.04.2019 16:10
Своевременно, чтобы не продавали третьим странам.
+1
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