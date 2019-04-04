На индо-пакистанской границе начали применять 120-мм миномёты

Индийское военное командование сообщает об очередном бое на индо-пакистанской границе. Утверждается, что пакистанская армия впервые за последнее время применила миномёты.

Источник изображения: topwar.ru

Были обстреляны позиции индийских пограничных сил.

Из сообщения командования ВС Индии:

Этот обстрел с территории Пакистана стал наиболее мощным за последнее время.

По последним данным, в результате обстрела погибли два человека, пятеро получили ранения.

Заявлено, что одна из пакистанских 120-мм мин разорвалась возле частного домовладения.

Этой ночью стрельба была слышна сразу на нескольких участках границы. Обстрелам, по сообщениям индийских СМИ, подвергались несколько пунктов пограничного контроля – в районах Керни, Кришнагати, Шахпур и др. Индийские войска вступили в бой. О жертвах с пакистанской стороны не сообщается. Зато в пакистанских СМИ говорится о том, что это именно индийские пограничники устроили провокацию, обстреляв несколько постов пакистанских войск близ границы.

Между тем, индийская оппозиция призывает к "более решительным действиям". Сторонники оппозиционных сил предлагают начать обстрелы пакистанской территории из 155-мм гаубиц Dhanush, чтобы "у пакистанской армии отпала охота обстреливать территорию Индии".

Видимо, кто-то в Индии всерьёз считает, что гаубичные приграничные обстрелы остановят конфликт. Больше похоже на провокацию.