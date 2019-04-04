Рогозин уволил "нерадивых товарищей", занятых работой над КК "Федерация"

Стало известно о кадровых решениях, которые принял глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Коснулись эти решения сотрудников одного из ведомственных предприятий – корпорации "Энергия". В своём микроблоге Рогозин сообщил, что увольняет "нерадивых товарищей".

Источник изображения: topwar.ru

Из твита руководителя "Роскосмоса":

Работа была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК "Энергия". В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена. Надеюсь, в 2022 году выйдем на лётные испытания.

Этот твит стал ответом Рогозина на вопрос о том, когда появятся хорошие новости о космическом корабле (КК) "Федерация".

Пользователи принялись обсуждать заявление Рогозина, отмечая, что почему-то фраза о "не должным образом организованной работе" не теряет своей актуальности. Один из пользователей предположил, что фраза "будет звучать так же свежо" и через 10 лет. При этом отмечено, что стоило бы направить усилия руководства именно на организацию работы, а не на увольнение сотрудников.

Другой пользователь предполагает, что той же фразой о "не должным образом организованной работе", видимо, будут объяснять и появление отверстия от сверления в обшивке "Союза".

Напомним, что лётные испытания космического корабля "Федерация" неоднократно переносились по срокам – по разным причинам.