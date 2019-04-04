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04.04.2019
Интерфакс-АВН

Доработка Ил-112В до соответствия требованиям Минобороны РФ займет около года - источник

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Ил-112В
Модель транспортного самолета Ил-112В.
Источник изображения: © ИТАР-ТАСС

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Новый легкий военно-транспортный самолет Ил-112В необходимо дорабатывать около года до соответствия техническому заданию Минобороны РФ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На доработку и перепроектирование Ил-112В уйдёт, как минимум, 8-10 месяцев, чтобы самолет соответствовал тактико-техническому заданию (ТТЗ) Минобороны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, опытный образец самолета, совершивший первый полет 30 марта, на данный момент не отвечает требованиям заказчика по грузоподъемности.

В марте источник "Интерфакса" сообщил, что проект по созданию нового легкого транспортника Ил-112В не будет закрыт, несмотря на многолетнюю задержку реализации и неоднократные переносы сроков первого полета.

Другой источник агентства отметил, что массовых закупок Ил-112В в ближайшее время ждать не стоит. "Самолет пока не соответствует всем требованиям заказчика", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс, "Интерфаксу" сообщили, что "Авиационный комплекс им. Ильюшина" и Объединенная авиастроителбьная корпорация (ОАК) в ближайшее время должны предоставить Минобороны РФ и Минпромторгу РФ четкие даты реализации проекта.

"Разработка самолета идет непросто, как и любой новой техники. Не секрет, что ранее установленные сроки первого вылета уже переносились. В настоящий момент по результатам недавнего совещания у вице-премьера Юрия Борисова, ОАК и ПАО "Ил" дано поручение предоставить заказчикам (Минобороны и Минпромторгу) уточненный план-график завершения опытно-конструкторских работ по созданию Ил-112В", - заявили в аппарате, отвечая на запрос "Интерфакса" о судьбе проекта.

Там отметили, что впоследствии вся информация по самолету будет доложена в коллегию Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26.

Работы по созданию Ил-112В начались в 2004 году, когда "Ильюшин" победил в конкурсе Минобороны РФ на легкий военно-транспортный самолет (ЛВТС). Первый полет новой машины должен был состояться еще в 2006 году, однако вылет неоднократно переносили - причинами называли недофинансирование проекта, несвоевременную поставку комплектующих, проблемы с документацией и нехватку кадров. К 2010 году Ил-112В так и не поднялся в воздух, а Минобороны приостановило финансирование программы - в итоге проект был заморожен.

Спустя четыре года работы по созданию нового легкого транспортника были возобновлены. Подписанный в декабре 2014 года контракт между Минобороны и "Ильюшиным" на опытно-конструкторские работы (ОКР) по Ил-112В предусматривает строительство двух опытных образцов (один для летных испытаний, а второй для статических и ресурсных), стоимость завершения ОКР - около 8 млрд рублей.

Планировалось, что строительство опытных машин по этому контракту завершится в 2016 году. В тот же год должен был состояться первый вылет, однако в течение 2017-2018 годов сроки начала летных испытаний снова неоднократно сдвигались.

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