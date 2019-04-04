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04.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

НАТО не поверило словам Эрдогана о С-400

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Кёртис Скапаротти
Кёртис Скапаротти.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти прокомментировал покупку Турцией российских ЗРК С-400.

Он признал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган называл сделку "завершенной", но сам Скапаротти "не думает, что это завершенная сделка", передает ТАСС.

Скапаротти заявил, что данный вопрос выходит за пределы американо-турецких отношений, так как С-400 окажутся "в центре интегрированной в НАТО системы противоракетной обороны".

Главнокомандующий ОВС НАТО в Европе обеспокоен, что С-400 будут использоваться в непосредственной близости от американских истребителей-бомбардировщиков F-35. По его словам, это открывает возможности для анализа самолета.

Скапаротти подчеркнул, что не утверждает, будто "Турции нельзя доверять".

"Но я говорю, что вы рискуете с вашей системой – с тем, что, вероятно, является нашей самой стратегически важной технологией", – заявил он.

Напомним, исполняющий обязанности главы Пентагона также Патрик Шанахан заявил, что Турция предпочтет американские комплексы ПВО Patriot российским системам С-400.


Антон Антонов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
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