Бронеавтомобиль "Патруль" в Сирии
Фотография бронеавтомобиля "Патруль" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Сирии.
Бронеавтомобиль "Патруль" разработан и производится АО "Астейс" (Набережные Челны, Татарстан, предприятие является официальным партнером АО "КАМАЗ") на шасси КАМАЗ-43502. Машин приобретается МВД России с 2016 года.
Бронеавтомобиль "Патруль" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Сирии (с) Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive
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Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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