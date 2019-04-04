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04.04.2019
bmpd.livejournal.com

Бронеавтомобиль "Патруль" в Сирии

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Фотография бронеавтомобиля "Патруль" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Сирии.

Бронеавтомобиль "Патруль" разработан и производится АО "Астейс" (Набережные Челны, Татарстан, предприятие является официальным партнером АО "КАМАЗ") на шасси КАМАЗ-43502. Машин приобретается МВД России с 2016 года.

Бронеавтомобиль "Патруль" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Сирии (с) Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
КАМАЗ
Росгвардия
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