Трамп обсудил с генсеком НАТО увеличение взносов для стран-членов альянса

Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учений «Весенний шторм».

Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, обсуждая увеличение взносов членов альянса, заявил, что Германия недостаточно вносит в бюджет организации.

"Германия, честно говоря, не платит свою справедливую долю", - сказал Д.Трамп на встрече с Й.Столтенбергом в Белом доме, прежде чем отметить, что он имеет "большое уважение" к канцлеру Германии Ангеле Меркель и "большое уважение к стране".

"Мой отец немец, был немцем. Родился в очень замечательном месте в Германии, поэтому у меня теплые чувства к Германии", - добавил он.

Тем временем газета The Washington Post отмечает, что, по крайней мере, в третий раз Д.Трамп сделал такое заявление о своем отце, Фреде Трампе, который родился в Нью-Йорке в 1905 году.