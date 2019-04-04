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04.04.2019
Интерфакс-АВН

Трамп обсудил с генсеком НАТО увеличение взносов для стран-членов альянса

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Силы обороны Эстонии
Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учений «Весенний шторм».
Источник изображения: Сергей Степанов / РИА Новости

Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, обсуждая увеличение взносов членов альянса, заявил, что Германия недостаточно вносит в бюджет организации.

"Германия, честно говоря, не платит свою справедливую долю", - сказал Д.Трамп на встрече с Й.Столтенбергом в Белом доме, прежде чем отметить, что он имеет "большое уважение" к канцлеру Германии Ангеле Меркель и "большое уважение к стране".

"Мой отец немец, был немцем. Родился в очень замечательном месте в Германии, поэтому у меня теплые чувства к Германии", - добавил он.

Тем временем газета The Washington Post отмечает, что, по крайней мере, в третий раз Д.Трамп сделал такое заявление о своем отце, Фреде Трампе, который родился в Нью-Йорке в 1905 году.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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