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04.04.2019
bmpd.livejournal.com

"Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" в Бурятии

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Оригинал взят у коллеги dambiev в "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" в Бурятии

Фото (с) Сергей Тарасенко / Байкал Daily

Как сообщает 1 апреля 2019 года в Кяхтинском районе Бурятии на полигоне Бурдуны открылся окружной этап одних из самых зрелищных конкурсов по полевой выучке "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск". Соревнования подобного ранга проходят здесь впервые. Специально для их проведения была создана уникальная трасса для боевых машин, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Соревнования открыло командование общевойсковой армии Восточного военного округа.

На открытии конкурса игр военнослужащие мотострелкового отделения показали мастерство вождения, устроив "танковый вальс". Танки-"девочки" были выделены большими бантами, танки-"мальчики" - бабочками. Боевые машины Т-72Б элегантно синхронно кружились друг с другом под музыку.

Затем на старт "танкового биатлона" вышли танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2. Соревновались 15 лучших экипажей, прибывших в Бурятию из Забайкальского, Приморского, Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей.

Танкисты проходили естественные и искусственные препятствия на трассе общей протяжённостью около 4 километров. При этом им нужно было поразить различные типы мишеней штатным снарядом на удалении от 900 до 2200 метров. За каждую непоражённую цель назначается штрафной круг.

Итоги соревнований будут подведены 5 апреля 2019 года. Победители будут удостоены почётного права представить Восточный военный округ на всеармейском этапе конкурса.

Фоторепортажи Сергея Тарасенко (Байкал Дэйли), Анны Огородник (Байкалмедиаконсалтинг) и Евгения Коноплева (Информ Полис) Вашему вниманию.

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Продукция
БМП-2
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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