"Ростех" начал поставки защищенных от прослушки телефонов предприятиям ОПК

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. "Ростех" подписал с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России соглашения на поставку защищенных от прослушки телефонов "Круиз-К", ведется подготовка к серийному производству, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Да, соглашения подписаны, выполнены тестовые поставки и тестирование изделий. В настоящее время ведется подготовка к серийному производству", - сказали в "Ростехе", отвечая на вопрос, есть ли заказы от российской "оборонки" на эти устройства.

На данном аппарате установлена операционная система реального времени собственной разработки - очень жесткая и сильно урезанная в целях информационной безопасности. Благодаря примененным техническим решениям и ноу-хау разработчиков концерна "Автоматика" (входит в "Ростех") аппарат невозможно взломать и прослушать.

Ранее в "Автоматике" РИА Новости сообщили, что владелец такого телефона может быть "абсолютно спокоен" за свои звонки как внутри компании, так и вне, если у адресата стоит такой же аппарат IP-телефонии. Возможное количество аппаратов в одной IP-сети доходит до 1 тысячи единиц. "Круиз-К" имеет сертификат ФСБ России о соответствии требованиям к средствам криптографической защиты для передачи конфиденциальной информации.