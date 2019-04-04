Конструктор рассказал об интересе азиатских стран к неатомным подлодкам
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Неатомные подводные лодки проекта "Амур" во время проведения оружейной выставки LIMA-2019 в Лангкави (Малайзия) вызвали большой интерес у представителей Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Китая и Индии, эта тема в тренде в регионе, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "ЦКБ МТ "Рубин" (создатель подлодок) Игорь Вильнит.
ЦКБ "Рубин" создает и предлагает на экспорт такие лодки, как "Варшавянка" (проект 636), "Амур" (проект 677). Для ВМФ РФ "Рубин" создает также стратегические подводные лодки проекта 955 "Борей".
По его словам, лодки вызывают интерес прежде всего у Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Китая, Индии.
"На этой выставке мы смотрим наших ближайших иностранных конкурентов, которые тоже представляют свои новые разработки, для того, чтобы понять, находимся ли мы современном тренде. Мы понимаем, что мы себя правильно позиционируем, у нас хорошие шансы на работу в этом регионе", - сказал гендиректор "Рубина".
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