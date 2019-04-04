Конструктор рассказал об интересе азиатских стран к неатомным подлодкам

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Неатомные подводные лодки проекта "Амур" во время проведения оружейной выставки LIMA-2019 в Лангкави (Малайзия) вызвали большой интерес у представителей Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Китая и Индии, эта тема в тренде в регионе, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "ЦКБ МТ "Рубин" (создатель подлодок) Игорь Вильнит.

ЦКБ "Рубин" создает и предлагает на экспорт такие лодки, как "Варшавянка" (проект 636), "Амур" (проект 677). Для ВМФ РФ "Рубин" создает также стратегические подводные лодки проекта 955 "Борей".

"Подводный флот в регионе Юго-Восточной Азии развивается очень активно. Мы предлагаем подводные лодки типа "Амур" различной модификации. Эта лодка очень конкурентоспособная, показывает отличные характеристики, которые устраивают все флота региона. Интерес к ней был проявлен очень широкий", - сказал Вильнит.

По его словам, лодки вызывают интерес прежде всего у Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Китая, Индии.

"На этой выставке мы смотрим наших ближайших иностранных конкурентов, которые тоже представляют свои новые разработки, для того, чтобы понять, находимся ли мы современном тренде. Мы понимаем, что мы себя правильно позиционируем, у нас хорошие шансы на работу в этом регионе", - сказал гендиректор "Рубина".