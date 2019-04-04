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04.04.2019
ТАСС

Источник: санитарный "Тайфун-К" рекомендован к серийному производству

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Тайфун-К
Бронеавтомобиль "Тайфун-К" во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму "Армия-2015" в Московской области.
Источник изображения: Евгений Биятов / РИА Новости

По словам собеседника ТАСС, бронеавтомобиль планируют принять на вооружение уже в 2019 году

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Государственная межведомственная комиссия рекомендовала к серийному производству санитарный вариант бронеавтомобиля "Тайфун-К" (шифр "Линза") с колесной формулой 4 на 4. Принять машину на вооружение планируется в 2019 году, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе России.

"Госкомиссия на заседании 29 марта по итогам успешных госиспытаний рекомендовала к серийному производству санитарный вариант бронеавтомобиля "Тайфун-К" с колесной формулой 4 на 4. Планируется, что машина будет принята на вооружение российской армии в текущем году", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что данная модификация "Тайфуна" выполнена ОАО "Ремдизель". Машина в зависимости от комплектации может использоваться для вывоза раненых с поля боя или развертывания на ее базе медицинского пункта.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

"Тайфун-К" (К-53949) имеет массу более 15 тонн, его бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62 на 54, а также осколков. Этот бронеавтомобиль также способен защитить пассажиров от взрыва до 8 кг тротила под днищем. Максимальная скорость машины достигает 100 км/ч.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КамАЗ-53949
Тайфун-К
Компании
Ремдизель
Проекты
Медицина
Тайфун
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