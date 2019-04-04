"Меркава" по-украински: когда легкий танк MMT-40 появится на Донбассе?

Источник изображения: Фото: www.facebook.com/Myanmar-Defence-Weapons

На прошлой неделе в Сети активно обсуждали презентацию в Мьянме легкого танка MMT-40.

Эта бронемашина создана на базе выпускавшейся в годы СССР на харьковском тракторном заводе САУ 2С1 "Гвоздика". На нее смонтировали башню от китайского колесного истребителя танков PTL-02.

Некоторые из экспертов, с кем мы обсуждали эту "новинку", уже прозвали ее украинской "Меркавой". У нее, также как у известного израильского танка, двигатель находится впереди, а в корме имеется люк. В результате, если уменьшить количество снарядов в боекомплекте, то можно запросто перевозить несколько пехотинцев или эвакуировать раненых.

Также озвучивалось мнение, что есть большая вероятность поступления украинской версии MMT-40 на вооружение ВСУ. В Мьянме из зарубежных комплектующих будут собирать башни со 105-мм орудиями, а на шепетовском ремонтном артиллерийском заводе их начнут устанавливать на корпуса от "Гвоздик". Такая техника может поступить, например, в формируемые бригады морской пехоты, в другие соединения.

MMT-40 смогут действовать из засад, при этом применять бьющие на дальность до 5000 метров производимые на Украине управляемые ракеты Falarik 105.

Машина сможет быть массовой и относительно дешевой. Как раз то, что сейчас и необходимо украинской армии.

Дмитрий Лемешко