Совместное двустороннее батальонное тактическое учение началось на полигоне Баграмян в Армении

Ростов-на-Дону. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении прибыли на полигон "Баграмян" для участия в совместном двухстороннем батальонном тактическом учении вместе с военнослужащими ВС Армении, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Подразделения российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, по сигналу учебная тревога совершили 100 км марш в район проведения совместного двустороннего батальонного тактического учения с военнослужащими минобороны Армении на межвидовой полигон Баграмян", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе совершения марша для перемещения тяжелой гусеничной бронетехники мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений для повышения мобильности при транспортировке применялись автомобильные тралы.

В рамках тактического учения будут отработаны сложнейшие задачи взаимодействия подразделений различных видов и родов войск, включая применение аэромобильных и инженерных штурмовых групп, управления огнем в системе разведывательно-ударного (огневого) контуров, включая танковые. Кроме того, артиллеристы отработают практику применения контрбатарейной борьбы с условным противником, а стрелковые подразделения проведут снайперские дуэли.

Огневая поддержка с воздуха и мониторинг за действиями подразделений в ходе маневров и ведения огневого поражения сил и средств условного противника будут осуществлять истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25 оперативно-тактической, вертолеты Ми-8МТ и Ми-24 армейской авиации и подразделение беспилотных летательных аппаратов. Все данные в режиме реального времени будут передаваться с камер беспилотных самолетов и транслироваться на экранах в командном пункте управления учениями, позволяя объективно дать оценку действиям подразделений двух стран в учебном бою, говорится в сообщении.

В двустороннем тактическом учении в Закавказье принимают участие более 500 военнослужащих и более 200 единиц военной специальной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.