Восточный переворот

Россия уходит из Байконура. Но продолжает вкладывать в него деньги

В марте "Роскосмос" заявил об отсутствии планов строительства на Восточном стартового стола под ракету "Союз-5" ("Иртыш"). Вместо этого госкорпорация допустила появление на дальневосточном космодроме стенда для проведения испытаний первой ступени перспективного носителя. Необходимость подобной установки объясняется созданием сверхтяжелой ракеты "Енисей". Соответствующее финансирование предполагается осуществлять в рамках развертывания инфраструктуры для ракет семейства "Ангара". В целесообразности подобных решений разбиралась "Лента.ру".

Новые партнеры

Контракт на создание "Союз-5" подписан в июле 2018 года. Головным разработчиком носителя стала ракетно-космическая корпорация "Энергия" (Королев), производителем — ракетно-космический центр "Прогресс" (Самара), разработка двигателей поручена научно-производственному объединению "Энергомаш" (Химки). "Затем начинаем работу по сверхтяжу. Это позволит мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль, обновить ее и использовать наш мощный конструкторский и производственный потенциал", — заявлял генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Облик "Союз-5" Источник изображения: Изображение: @Rogozin

Конструктивно "Союз-5" оказывается укрупненной версией советских (российско-украинских) средних ракет семейства "Зенит". Заявляемая стартовая масса двухступенчатого носителя составляет около 530 тонн, длина — 61,87 метра, диаметр — 4,1 метра. Первая ступень ракеты должна получить один двигатель РД-171МВ, практически неотличимый от РД-171М, но снабженный электронной конструкторской документацией. Вторая ступень будет оснащаться парой РД-0124МС — обновленной версией двигателя, используемого в "Блоке И" среднего носителя "Союз-2.1б". Максимальная масса выводимой на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур полезной нагрузки оценивается в 17 тонн.

Опционально "Союз-5" получит третью ступень (разгонный блок) ДМ-03 от ракет "Протон-М", предназначенную для довыведения космического аппарата на геостационарную орбиту. Заявляемый общий бюджет российско-казахстанского комплекса "Байтерек", предполагающего запуск "Союз-5" с Байконура (Казахстан), составляет 14,4 миллиарда долларов. В эту сумму входит 240 пусков, которые планируется осуществить в течение 40 лет. Старт "Союз-5" с Восточного, если и возможен, то не ранее 2028 года.

Первое летное испытание "Иртыша" должно состояться в 2022 году. К этому времени Казахстан, выступающий партнером России по проекту, должен на собственные средства переоборудовать пусковую площадку для "Зенитов" на Байконуре. Ракета "Союз-5" должна запустить на околоземную орбиту многоразовую "Федерацию" (в беспилотном режиме), изначально заявляемую в качестве замены действующих пилотируемых кораблей "Союз МС". Затем та же "Федерация" должна запускаться еще три раза (в 2023, 2024 и 2025 годах). В случае успеха летные испытания ракеты и корабля будут признаны завершенными. Все эти старты предлагается проводить с Байконура.

Ракетой всем

Зачем нужен "Союз-5", если аналогичные задачи могут решать ракеты "Союз-2"? Официальные лица выдвигают несколько причин в пользу целесообразности создания замены "Зенитам", которыми еще в СССР планировалось заместить семейство Р-7.

Во-первых, разработка носителя позволит поддержать потенциал конструкторов "Энергии" и "Прогресса". Во-вторых, таким образом будет задействован самый мощный в мире жидкостной ракетный двигатель РД-171МВ. В-третьих, получают шансы на возрождение проекты "Морской старт" и "Наземный старт", в настоящее время принадлежащие компании S7 Space. В-четвертых, именно в рамках "Союз-5" Россия запланировала продолжение сотрудничества с Казахстаном в космической отрасли. В-пятых, почему-то "Иртыш", а не какая-либо из ракет "Ангара", должен конкурировать с тяжелым носителем Falcon 9 американской компании SpaceX. В-шестых, действующие планы "Роскосмоса" предполагают запуск "Федерации" на "Союз-5". В-седьмых, "Иртыш" должен стать основой для российских сверхтяжелых ракет "Енисей" и "Дон".

Этот список можно продолжить еще несколькими пунктами. Однако уже имеющихся вполне достаточно, чтобы выразить сомнения в реализуемости заявляемых госкорпорацией планов. Если первые два положения, касающиеся вовлечения в проект конструкторов ракет и двигателей ради самого проекта, обычны для российской космической отрасли, что видно на примере семейства "Ангара", то остальные смотрятся странно.

Атлант не расправил плечи

Касательно перспектив "Союз-5" имеются несколько вопросов. Первый о роли в проекте S7 Space. С одной стороны, компания недовольна утвержденной "Роскосмосом" конструкцией ракеты, с другой — заявляет о разработке собственного носителя "Союз-7" (не путать с другим "Союз-7", она же — "Волга", разрабатываемая в качестве центрального блока "Енисея"), которая, однако, проходит не слишком успешно.

Пуск "Зенита" с "Морского старта" Источник изображения: Фото: jurvetson / Wikimedia

В ноябре 2018 года теперь уже бывший генеральный директор S7 Space Сергей Сопов рассказал о бюрократии и незаинтересованности в партнерстве со стороны госпредприятий российской космической отрасли. По его словам, "Роскосмос" проигнорировал предложение компании на общую сумму 2,5 миллиарда долларов по заказу 50 единиц "Союз-5" с авансом на 10 ракет и опционом еще на 35 носителей. Сопов также отметил задержки с поставками комплектующих для ракет "Зенит-3SL", вызванные неспешностью российских властей. Потому неудивительно, что уже в марте стало известно, что S7 Space скорее всего совсем откажется от "Зенитов".

Стоит добавить, что после того как Рогозин возглавил "Роскосмос", из "Энергии" в S7 Space ушли ключевые разработчики "Союз-5" (Игорь Радугин) и "Федерации" (Николай Брюханов). После ухода из компании Сопова ее возглавила бывший руководитель ЦЭНКИ (Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) Рано Джураева.

В настоящее время в частной компании сформировалась альтернативная команда профессионалов, способная взять на себя компетенции госкорпорации, связанные с гражданской и коммерческой космонавтикой, в частности, запуск иностранных спутников и управление МКС. Последнее с высокой вероятностью может произойти, когда российская пилотируемая космонавтика совсем перестанет интересовать американцев и тем самым перестанет приносить доход. Еще большую долю неопределенности в ситуацию вносит трагическая гибель совладелицы S7 Group Наталии Филевой.

Вспоминая Украину

Другой момент, который вызывает скептическое отношение к "Союз-5", связан с Казахстаном. В проектах "Союз-5" и "Федерация" нет военной составляющей, и для их запуска, казалось бы, должен идеально подходить Восточный, заявляемый "Роскосмосом" в качестве "первого гражданского космодрома России". Вместо этого на Восточном строится площадка для запуска ракет "Ангара-А5", которая, конечно, не останется без внимания Минобороны.

Последний "Протон-М" с Байконура в интересах военных должен полететь в мае 2019 года. Сами эти носители, по всей видимости, перестанут летать к 2023 году. После этого на Байконуре должны остаться только действующие стартовые столы под "Союз-2" и "Сункар" (казахстанское название для "Союз-5"). Последний станет единственным, с которого будет возможен пуск "Иртыша", из-за чего возникает естественный вопрос о целесообразности новую ракету с новым кораблем запускать с космодрома, находящегося на территории иностранного государства. Здесь особенно поучительна ситуация с Украиной, текущий статус отношений России с которой сделал невозможным запуск ракет "Зенит".

Стабильность текущих контактов России и Казахстана в космической отрасли поддерживается фактором МКС, в которой ведущая роль принадлежит США. Именно участие Соединенных Штатов делало возможным бесперебойную поставку различного рода украинских комплектующих, в частности, системы управления для ракеты "Союз-ФГ", с помощью которой американские (и российские) члены экипажа доставляются на околоземную орбиту. В 2020 году, когда НАСА сертифицирует пилотируемые корабли SpaceX Crew Dragon и Boeing Starliner, Москва и Нур-Султан потеряют своего арбитра в лице Вашингтона — третьей заинтересованной стороны.

Вероятно, "Роскосмосу" не нужен "Союз-5", и ракета может вовсе не полететь. Причин для этого достаточно. Это могут быть, например, трудности с казахстанской стороны, включая неготовность стартового стола для нее, за создание которого отвечает Нур-Султан, и ухудшение взаимоотношений с Москвой.

Другой причиной может быть неготовность к 2020 году "Федерации". В феврале Рогозин заявил, что перспективный корабль не имеет смысла использовать для регулярных полетов на околоземную орбиту, для чего предлагается по-прежнему запускать "Союз МС". Вместо этого "Федерацию" якобы планируется готовить для Луны, полет к которой потребует тяжелой "Ангары" или сверхтяжелого "Енисея", стартующих с Восточного.

В любом случае запуск "Союз-5" зависит от одновременного выполнения слишком большого числа факторов. При этом в случае неудачи у госкорпорации появится очередной повод перестать тратиться на пилотируемую космонавтику и направить еще большее финансирование в "Центр Хруничева".

Черная дыра

В действительности разработку "Союз-5" действующий глава госкорпорации хотел притормозить еще в июне 2018 года. Тогда менеджер заявил, что эскизный проект "Союз-5" с керосиновым РД-171МВ будет пересмотрен, а новая ракета может получить двигатели на метане. Однако впоследствии Рогозина поправил президент России Владимир Путин, потребовав ускорения сроков испытаний техники.

В апреле глава "Роскосмоса" во время посещения московского производителя "Протон-М" и "Ангара-А5" фактически признался в том, что "Союз-5" на метане в обозримом был бы невозможен. По мнению руководителя госкорпорации, "метановый двигатель даст нам возможность многократного использования ракет-носителей", а создать такой силовой агрегат можно всего за "пару-тройку лет, но для этого нужны средства, которых пока нет", поскольку они вложены в программу финансового оздоровления "Центра Хруничева".

В настоящее время предприятие, позиционируемое как "один из мировых лидеров в области разработки и серийного производства крупногабаритных орбитальных модулей", неспособно не только произвести, но даже поменять многоразовые топливные баки на одноразовые у модуля "Наука", строящегося почти четверть века. При этом глава "Центра Хруничева" Алексей Варочко отчитывается, что долговая нагрузка предприятия за полгода благодаря государственным субсидиям снизилась более чем на 30 миллиардов рублей и достигла 84 миллиардов.

Крайне нелепым выглядит название ракеты "Союз-5", предложенное лично Рогозиным. Кроме того, что Иртыш — это грязнейшая река Сибири, которая таковой становится сразу в трех странах — Китае, откуда берет начало, Казахстане и России, нельзя не учитывать, что выбранное для конкурента американской Falcon 9 название, вообще говоря, труднопроизносимо для англоговорящих. Впрочем, иностранцам вряд ли потребуется произносить столь непривычные для себя слова, а россиянам к подобным решениям, отличающимся рациональностью и продуманностью, известными лишь их авторам, привыкать не приходится.

Ну а пока "Роскосмос" осторожно заявляет, что может в течение двух-трех месяцев перевести пуски грузовых кораблей с Байконура на Восточный. К пилотируемым стартам с дальневосточного космодрома можно подготовиться за полтора года, что потребует, кроме активной работы, 6,5 миллиарда рублей. Для этого необходимо всего лишь достроить башню обслуживания, открыть районы для приводнения корабля в Тихом океане на случай аварии и создать морские поисково-спасательные отряды.

Андрей Борисов