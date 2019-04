NZZ (Швейцария): 70 лет НАТО — или призраки прошлого

От сдерживания в ходе холодной войны до спорных операций в Косове и Афганистане, крымского кризиса и необузданности Дональда Трампа — за 70 лет своего существования НАТО неоднократно перерождалась и пересматривала задачи. В 2000-х мир усомнился в роли НАТО, но за Крымом последовал ее «ренессанс». «Нойе цюрхер» вспомнила основные вехи в истории самого значимого военного альянса мира.

Когда 4 апреля 1949 года главы двенадцати западных государств подписали североатлантический договор в зале "Эндрю Маллен" на Конститьюшн Авеню в Вашингтоне, перед их глазами были перспективы на следующие десять лет. У президента США Гарри Трумэна не было намерений при помощи НАТО гарантировать западноевропейскую безопасность на десятилетия вперед. Напротив, европейские союзники должны были вскоре самостоятельно уметь заботиться о собственной безопасности. На церемонии в честь создания альянса оркестр исполнял композиции "It ain't necessary" и "I got plenty of nothing" из оперы Джорджа Гершвина "Порги и Бесс". Никто не мог тогда предвидеть, что в том же зале 4 апреля 2019 года министры иностранных дел выросшего между тем до 29 стран-членов НАТО отпразднуют 70-летие альянса.

1949-1962: неспокойное начало

Создание НАТО пришлось на период возрастающей напряженности между США и Советским Союзом. После победы над нацистской Германией имевшийся изначально дух сотрудничества исчез. Москва распространяет свое влияние на Европу. Самое позднее, когда СССР в 1948 году отрезал Западный Берлин от снабжения, западные страны начали понимать, что между коммунистическим Востоком и капиталистическим Западом начался системный конфликт. Во время подписания договора в Вашингтоне Трумэн заявил, что НАТО является знаком того, что люди сделали выбор не в пользу рабства и войны, а в пользу свободы и мира.

Ядро североатлантического договора составляет статья 5, согласно которой нападение на члена альянса влечет за собой военную реакцию всего блока. Страх перед коммунистической экспансией у союзников подтвердился, когда в 1950 году Северная Корея напала на капиталистическую Южную Корею. Чтобы сдерживание в Европе оставалось гарантированным, снова начинается вооружение Западной Германии. Запланирован оборонительный союз с европейской армией, в которую входили бы немецкие войска. Но французское национальное собрание в 1954 году отклоняет эти планы. Поэтому НАТО долгосрочно занимается безопасностью Западной Европы, в то время как экономика станет определяющим фактором интеграции ЕС. В 1955 году в НАТО входит Западная Германия. Москва реагирует молниеносно и подписывает вместе со своими сателлитами Варшавский договор.

1962-1989: холодная война

После того как в результате Карибского кризиса в 1962 году мир оказался на пороге ядерной войны, начался этап относительной разрядки, которая закрепила разделение Европы и Германии. Обе стороны обладали ядерными межконтинентальными ракетами - баланс сил приводит к тому, что ни одна сторона не нападает на другую, потому что в ответном случае ей придется считаться с собственным разрушением.

Но НАТО снова и снова сотрясают внутренние кризисы. Уже в 1963 году президент США Джон Кеннеди посетовал, что европейцы платят слишком мало на собственную оборону. Через три года президент Шарль де Голль вывел Францию из интегрированной командной структуры альянса, потому что влияние Лондона и Вашингтона внутри альянса стало слишком велико. Штаб-квартира альянса переносится из Парижа в Брюссель. Франция вернется в командную структуру лишь в 2009 году.

Сотрудники, долгие годы проработавшие в НАТО, вспоминают о напряженной ситуации в начале 80-х годов, когда собственные члены оказывали альянсу сопротивление. В Западной Германии сотни тысяч человек вышли на улицы с протестом против политики канцлера Гельмута Шмидта (СДПГ) и "двойного решения" НАТО, европейские социал-демократы расколоты. В качестве реакции на новые советские ракеты средней дальности СС-20 НАТО решила вести переговоры с Москвой об их выводе, также пригрозив размещением собственных ракет. Поскольку советская позиция остается жесткой, в Западной Германии размещаются американские ракеты "Першинг" (Pershing), которые за несколько минут могут достичь территории вблизи Москвы. Никогда ранее в Европе не было размещено столько ядерного оружия, страх перед ядерной войной возрастает. Разрядка наступает, когда в 1987 году советский лидер Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Намечается окончание холодной войны.

1989-1999: в поисках смысла

Вскоре после падения Берлинской стены генеральный секретарь НАТО Манфред Вернер собирает сотрудников в кафетерии в брюссельской штаб-квартире. Никому не придется искать новую работу, поскольку НАТО не станет избыточной, сказал он. Хотя режим в Восточной Европе и в СССР стал ослабевать, Вернер оказался прав.

После распада Варшавского договора в 1991 году Вацлав Гавел и Лех Валенса, новые президенты из Праги и Варшавы, лично отправляются в Брюссель, чтобы заявить о своем желании вступить в альянс. Расширение на восток в альянсе хотя и являлось спорным вопросом, но придало альянсу новый смысл. По настоянию Вашингтона начинается процесс расширения, продолжающийся до сих пор. Чтобы не слишком сильно раздражать Москву, происходит активизация сотрудничества внутри Совета Россия-НАТО. Несмотря на скептическую позицию Москвы, канцлер Гельмут Коль до этого добился объединения Германии и постоянного членства Германии в НАТО.

Новым вызовом становится распад Югославии. Особенно сильно бушует гражданская война в Боснии и Герцеговине. Хотя НАТО в 1993 году установила режим бесполетных зон ООН, но в целом альянс колебался. Лишь после резни в Сребренице НАТО в целях защиты зон ООН прибегает к атаке по сербским позициям. Это вынуждает сесть за стол переговоров президента Слободана Милошевича. После заключения Дейтонского соглашения НАТО размещает в Боснии 60 тысяч военных. Впервые НАТО как региональный гарант порядка принуждает к миру и укрепляет его, видя в этом свою новую роль.

1999-2014: мировая полиция

Поворотным моментом стал 1999 год. Сообщения о резне в Косове оказали давление на НАТО, которая должна была предотвратить дальнейшие убийства со стороны войск Милошевича. 24 марта НАТО атаковала Сербию, бомбы сбрасывались на Белград, они попадали не только в военные цели, но и в мирных жителей. Впервые НАТО ведет войну против страны - но без мандата ООН "гуманитарная интервенция" представляется очень спорной в политическом плане. Спустя 78 дней война оказывается позади, а НАТО направляет сухопутные войска в Косово для закрепления мира. Отношения с Россией достигли новой низшей точки.

Когда сотрудники НАТО 11 сентября 2001 по телевизору обескураженно следили за атаками на Нью-Йорк, никто не думал о том, что это дело касается альянса. Однако впервые в истории он был зафиксирован. Это нападение считалось нападением на всех стран-членов НАТО. Когда президент США Джордж Буш объявил об ударе против режима талибов в Афганистане, генеральный секретарь альянса Джордж Робертсон объявил о задействовании сил НАТО - в том числе чтобы укрепить альянс за счет операций за пределами его территории. В 2002 году на саммите НАТО в Праге принимается решение о создание сил быстрого реагирования, которые должны быть в боевой готовности в глобальном масштабе на случай кризисных интервенций.

Но когда Буш в 2003 году хочет убедить ООН и НАТО в необходимости вести войну против Саддама Хусейна в Ираке, союзники - Франция и Германия - отказывают в поддержке. В Европе притязания США на власть, которые хотят использовать НАТО для реализации собственных интересов, начинают вызывать раздражение. Война в Ираке погружает альянс в глубокий кризис. Но малоуспешная в долгосрочной перспективе операция в Афганистане на некоторое время сплотила альянс, а глобальные притязания НАТО больше не ставятся под сомнение. В 2011 году НАТО принимает участие в операции в Ливии, начинаются дискуссии о расширении альянса путем принятия таких стран как Израиль или Австралия.

2014-2019: тревожный ренессанс

Однако в 2014 году дискуссии о задачах НАТО быстро заканчиваются. Аннексия Крыма демонстрирует, что Россия намерена отнять у соседнего государства его территорию. Наблюдатели говорят о "ренессансе НАТО", потому что вместе с коллективной обороной в Европе и сдерживанием России в центре внимания снова оказывается главная задача альянса со времен холодной войны. Но в Брюсселе звучат тревожные вопросы - под контролем ли НАТО все еще эта главная задача? Способен ли альянс защитить балтийские страны?

Тяжелая махина НАТО корректирует свой курс. Осенью 2014 года на саммите в Уэльсе после многолетних сокращений бюджета принимается решение о постепенном повышении национальных расходов на оборону и создании так называемого "острия копья" - специальных групп быстрого реагирования, которые в течение 48 часов могут быть переброшены на восточную границу. Спустя два года союзники создают "передовое присутствие" - по одному многонациональному батальону в Польше и балтийских странах. Чтобы поддержать южные страны-члены альянса, НАТО занимается стабилизацией Северной Африки, а союзники принимают участие в коалиции против "Исламского государства" (организация, запрещенная в РФ, - прим. перев.).

Недавно НАТО из-за Дональда Трампа погрузился в кризис доверия. Для него приоритет имеет соперничество с Китаем. Он, прибегая к угрозам, призывает к тому, чтобы европейцы больше тратили на оборону. Грубый тон Трампа - это что-то новое, но американские требования к европейцам проходят красной нитью через всю историю НАТО. Альянс преследуют многие призраки прошлого. Время соперничества между великими державами вернулось. Европа ведет дискуссии о стратегической независимости от США. Роспуск ДРСМД вновь оживляет страхи перед спиралью гонки вооружений и внутренними испытаниями. Неуверенность подогревают и беспринципный и взрывной характер Трампа, а также его амбивалентность по отношению к Москве. Но в качестве меры предосторожности конгресс намерен лишить президента возможности принимать решение о выходе из НАТО без одобрения парламента. Возможно, альянс и в последующие десятилетия покажет себя еще более жестким и способным приспосабливаться, чем это ожидают его противники.

Никлаус Нусплигер (Niklaus Nuspliger)

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.