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04.04.2019
ТАСС

Астронавты займутся установкой аккумулятора и прокладкой кабеля на корпусе МКС

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA

Операция в открытом космосе продлится 6 часов 30 минут, отметили в NASA

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Астронавт NASA Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак выйдут 8 апреля в открытый космос для продолжения работ по модернизации системы энергопитания на Международной космической станции (МКС). Как сообщил во вторник на брифинге сотрудник Центра пилотируемых полетов имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) Кеннетт Тодд, одна из задач, которой предстоит заняться астронавтам - неполадки с одним из ранее установленных ранее литий-ионных аккумуляторов. Трансляция брифинга шла на сайте NASA.

"Один из аккумуляторов вышел из строя, и мы не ожидаем, что его работоспособность удастся восстановить, - пояснил он. - Нам придется использовать дистанционный манипулятор, а также поставить задачу перед астронавтами по переустановке снятого ранее никель-водородного аккумулятора".

"Кроме того, предстоит снять еще один вышедший из строя блок - устройство для подзарядки аккумуляторов (Battery Charge and Discharge Unit), - продолжал он. - Это будет сделано с помощью дистанционного манипулятора. Мы переставим никель-водородный аккумулятор в то гнездо, где находился вышедший из строя аккумулятор, а во время выхода в открытый космос астронавты установят адаптер для него". Вышедший из строя блок планируется вернуть на Землю весной нынешнего года для изучения, поскольку, по словам Кеннета Тодда, "это первый случай, когда такой блок выходит из строя".

Кроме того, в ходе предстоящего 216 выхода в открытый космос, который, как ожидается, продлится 6 часов 30 минут, планируется проложить резервный кабель питания для дистанционного манипулятора Canadarm-2 и установить на корпусе средства для беспроводной связи.

В связи с тем, что в ходе предыдущего выхода в космос 29 марта из-за проблем с одним из элементов скафандра вместо женского тандема - Энн Макклейн и Кристины Кох за бортом МКС работали Кристина Кох и Ник Хейг, представителю NASA был задан вопрос о возможности замены имеющихся на борту американских скафандров. По словам Кеннета Тодда, замена скафандров не планируется, но будет осуществляться их модернизация. Американский скафандр, пояснил представитель NASA, рассчитан на обеспечение жизнедеятельности астронавта на протяжении 7 часов, поэтому графики работ в открытом космосе составляют таким образом, чтобы их можно было завершить за 6 часов 30 минут и оставалось полчаса резервного времени.

Сейчас в составе экипажа МКС - российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, астронавты Энн Макклейн, Кристина Кох и Ник Хейг (NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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