Рогозин назвал великолепными отношения Роскосмоса и NASA

Глава российской госкорпорации отметил, что является "сторонником международного сотрудничества, в том числе с американцами"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Отношения между Роскосмосом и Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) можно охарактеризовать как великолепные. Об этом генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил во вторник в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Я сам являюсь горячим сторонником международного сотрудничества, в том числе с американцами. Поскольку страна большая, высокотехнологичная, и они для нас могли бы быть хорошими партнерами. Тем более что отношения личные и профессиональные на рабочем уровне между Роскосмосом и NASA великолепные", - отметил Рогозин.

По его словам, люди, "которые профессионально занимаются космосом, они прекрасно понимают потребность друг в друге".

Перед запуском космического корабля "Союз МС-12", который состоялся 14 марта, Рогозин провел встречу с заместителем администратора NASA по пилотируемым программам Уильямом Герстенмайером. Они обсудили сотрудничество между двумя странами по космическим программам, в том числе дальнейшую судьбу Международной космической станции (МКС).

Позднее Рогозин сообщил, что РФ и США продолжат взаимодействие и в доставке экипажей на МКС. Так, космонавты Роскосмоса и астронавты NASA в дальнейшем будут летать к станции как на российских, так и американских пилотируемых кораблях.