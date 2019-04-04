Роскосмос предложит сотрудничество S7 Group по развитию проекта "Морской старт"

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин высказал надежду, что проект "будет жить дальше" после гибели главы группы компаний S7 Натальи Филевой в авиакатастрофе

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Роскосмос намерен оказать поддержку S7 Group в развитии проекта "Морской старт" после гибели главы группы компаний S7 Натальи Филевой в авиакатастрофе 31 марта. Об этом сообщил во вторник генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Я надеюсь, что проект ["Морской старт"] будет жить дальше. Видимо, Роскосмосу придется не только быть партнером, а, может, сейчас просто протянуть руку. И я это сделаю, когда закончатся вот эти все траурные события: мы встретимся с [генеральным директором S7 Group] Владиславом [Филевым], я предложу ему полное взаимодействие с нашей стороны", - сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что воспринял "действительно очень близко к сердцу" гибель Филевой, с которой разговаривал по телефону накануне трагедии. "В общении это был очень сложный переговорщик. Она приходила, требовала от Роскосмоса одного, другого, третьего, четвертого. И дело двигалось вперед", - отметил глава Роскосмоса.

"Морской старт" - коммерческий международный проект по созданию и эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования, принадлежащий группе компаний S7. Он предоставляет возможность выводить космические аппараты с мобильной плавучей платформы на различные околоземные орбиты, а также на отлетные траектории.