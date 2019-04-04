Военным передали улучшенный вариант самолета Ил-76МД-90А

В Ульяновске прошла церемония передачи в распоряжение Воздушно-космических сил России первого серийного самолета Ил-76МД-90А, созданного с учетом замечаний, которые военные предъявили к предыдущему образцу.

Формально этот транспортник представляет собой глубоко модернизированный Ил-76, но, как отметил командующий военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов, это фактически новый самолет со значительно улучшенными относительно предшественника показателями грузоподъемности и топливной эффективности. Ил-76МД-90А способен поднять до 60 тонн груза. На борту воздушного судна могут разместиться до 225 человек личного состава. Самолет способен перевозить и десантировать современные БМД, БТРД, САУ и другую технику Воздушно-десантных войск. В ближайшее время военные получат еще два таких транспортника. Один из них проходит последние летные испытания, второй в течение недели к таким испытаниям приступит.

Всего же, по словам Владимира Бенедиктова, войска испытывают потребность более чем в сотне Ил-76МД-90А. Как следствие, до конца текущего года планируется выпустить шесть машин, в 2020 году - не менее семи, а в последующем - по 10-12 самолетов в год.

Интерес к самолету есть и за рубежом. Контракты на его поставку планируется заключить уже в этом году - заказчиками могут стать Алжир и Казахстан.

Виталий Ахмеров