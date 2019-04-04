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04.04.2019
Российская газета

Военным передали улучшенный вариант самолета Ил-76МД-90А

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Это фактически новый самолет со значительно улучшенными показателями грузоподъемности и топливной эффективности.
Это фактически новый самолет со значительно улучшенными показателями грузоподъемности и топливной эффективности.
Источник изображения: Виталий Ахмеров

В Ульяновске прошла церемония передачи в распоряжение Воздушно-космических сил России первого серийного самолета Ил-76МД-90А, созданного с учетом замечаний, которые военные предъявили к предыдущему образцу.

Формально этот транспортник представляет собой глубоко модернизированный Ил-76, но, как отметил командующий военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов, это фактически новый самолет со значительно улучшенными относительно предшественника показателями грузоподъемности и топливной эффективности. Ил-76МД-90А способен поднять до 60 тонн груза. На борту воздушного судна могут разместиться до 225 человек личного состава. Самолет способен перевозить и десантировать современные БМД, БТРД, САУ и другую технику Воздушно-десантных войск. В ближайшее время военные получат еще два таких транспортника. Один из них проходит последние летные испытания, второй в течение недели к таким испытаниям приступит.

Всего же, по словам Владимира Бенедиктова, войска испытывают потребность более чем в сотне Ил-76МД-90А. Как следствие, до конца текущего года планируется выпустить шесть машин, в 2020 году - не менее семи, а в последующем - по 10-12 самолетов в год.

Интерес к самолету есть и за рубежом. Контракты на его поставку планируется заключить уже в этом году - заказчиками могут стать Алжир и Казахстан.


Виталий Ахмеров

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Страны
Алжир
Казахстан
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Проекты
2020-й год
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