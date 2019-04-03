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03.04.2019
РИА Новости

Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США

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Беспилотник-конвертоплан TRIADA, разработанный российской компанией ADA Aerospace. Архивное фото
Беспилотник-конвертоплан TRIADA, разработанный российской компанией ADA Aerospace. Архивное фото.
Источник изображения: © Пресс-служба ADA Aerospace

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.

"Департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA и готов обеспечить всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, штат Нью-Йорк предлагает компании площадь для организации завода - до 4 тысяч квадратных метров на первом этапе, недвижимость для сотрудников, льготы, гранты и субсидии на переезд и адаптацию в США, а также начальные инвестиции на развитие бизнеса в размере около 200 миллионов долларов - для этого у департамента есть собственный венчурный фонд и пул инвесторов. "По опыту департамента релокация бизнеса и сотрудников в Нью-Йорк занимает в среднем от двух до четырех месяцев", - добавили в компании.

"Мы уже подписали ряд соглашений с департаментом экономического развития штата Нью-Йорк. Предложенные условия можно назвать идеальными: комфортный налоговый режим, готовая инфраструктура, доступ к профессиональным кадрам, сотрудничество с сильнейшими профильными вузами, а также максимально благоприятные условия для жизни и работы в инновационной экосистеме штата", - рассказал РИА Новости основатель и глава совдира ADA Aerospace Александр Милевский.

"Ну и, конечно, широкий спектр финансовых инструментов - от льгот и грантов до венчурных инвестиций. Такие перспективы выглядят более, чем заманчиво", - добавил он.

В компании указали, что сейчас в Нью-Йорке работают семь крупнейших в мире центров по беспилотникам, несколько ключевых технологических университетов, ряд перспективных компаний-производителей и множество стартапов.

"По текущим оценкам, запуск производства конвертопланов нового поколения ADA Aerospace обеспечит в ближайшие пять лет создание в Нью-Йорке около тысячи новых рабочих мест", - заявили в компании.

Арктические дроны

Ранее в ADA Aerospace рассказали РИА Новости, что их беспилотники-конвертопланы TRIADA для работы в Арктике заинтересовали министерство обороны одного из иностранных государств.

Беспилотники-конвертопланы TRIADA для работы в Арктике

Источник изображения: © Пресс-служба ADA Aerospace

В компании сообщили, что дроны снабжены устройствами оптического наблюдения с 50-кратным увеличением, имеют гиростабилизированную платформу с подвешенной камерой и сверхчувствительными датчиками. Объединение этих технологий помогает обнаружить объект и определить, является ли он человеком или животным, с вероятностью 98,5%, при этом беспилотник способен развивать скорость до 200 километров в час, находиться в полете до пяти часов и преодолевать расстояние до 400 километров, рассказывали тогда в ADA Aerospace.

Благодаря совокупности технологических решений и продвинутому машинному зрению с алгоритмами обработки данных при помощи нейросетей аппарат способен найти человека в сложной местности за 20-30 минут, рассказали в компании.

Изначально аппарат разрабатывался для гражданского применения, но больший интерес проявили военные, для них уже разработали несколько модификаций беспилотников и провели демонстрационные испытания, говорят в ADA Aerospace. В компании рассказали, что военных заинтересовала арктическая версия беспилотника, способная летать при температуре до -62 градусов и осуществлять взлет и посадку с небольшой площадки на движущемся судне.

ADA Aerospace - одна из ведущих компаний на рынке разработки беспилотников и воздушного транспорта, основанная в 2015 году предпринимателем Александром Милевским. Занимается проектированием и производством летательных аппаратов нового поколения. Флагманский продукт - конвертопланы проекта TRIADA.

Ее авиаконструкторская лаборатория расположена в Казани, офис разработки программного обеспечения и алгоритмов - в Новосибирске, центральный офис - в Москве. Имеются представители в Турции, Израиле, Болгарии и Германии.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Болгария
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Турция
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Арктика
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