Контракт на покупку "Patriot" Швецией: покупателю неизвестна ни цена, ни цель, ни сроки, ни даже как их встроить в свою систему ПВО
В "закрытом" внутреннем докладе Управления материально-технического обеспечения вооруженных сил Швеции (FMV) перечисляются серьезные риски, связанные с приобретением шведами американских ЗРК "Patriot". Аллан Видман, член парламентского комитета по вопросам обороны, полагает, что содержание доклада «вызывает чрезвычайную обеспокоенность».
В первоначально засекреченном докладе FMV аудиторы агентства заявляют, что расходы шведской стороны, связанные с приобретением американских ЗРК, не были в достаточной степени просчитаны.
– Это чрезвычайно тревожно, и поэтому я также сегодня попросил, чтобы Управление материально-технического обеспечения вооруженных сил Швеции и министерство обороны быстро проинформировали комитет обо всех подробностях этого соглашения, - заявил Аллан Видман.
В прошлом августе правительство продавило через парламент решение о покупке "Патриотов". Фактическая стоимость контракта - чуть более 12 миллиардов шведских крон (примерно 84 млрд.рублей), но будут и дополнительные расходы, размер которых на момент подготовки доклада (декабрь прошлого года) точно не был известен.
Но опыт других стран показывает, что сумма увеличится многократно, утверждает эксперт Военной академии Мартин Лундмарк.
Шведские аудиторы пишут, среди прочего, что «не определена цель приобретения», не распределены полномочия между вооруженными силами и FMV, «экономическое планирование затруднено из-за отсутствия моделирования», создание единой системы ПВО/ПРО с участием "Патриотов" невозможно, потому что не ясно, какие другие комплексы будут задействованы. Кроме того, есть риск, что «нехватка обученного персонала приведет к дополнительным расходам и задержкам».
– Общее впечатление - что мы включились в проект, не имея там никакого финансового или технического контроля. Это вызывает очень большое беспокойство, - говорит Видман.
- Но большинство партий, кажется, согласны с тем, что военные риски возросли, и что срочное увеличение расходов на оборону - это разумное решение?
– Да, с точки зрения обороноспособности всегда есть вынужденные приоритеты. Однако перед подключением к проекту, который стоит десятки миллиардов, необходимо осуществлять тщательную подготовку, чтобы избежать непредвиденных затрат.
Парламент поручил комитету по обороне представить итоговый отчет по данному вопросу в мае с.г.
Министр обороны Питер Хюльтквист отказался комментировать информацию, которая содержится в докладе FMV.
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