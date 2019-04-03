Контракт на покупку "Patriot" Швецией: покупателю неизвестна ни цена, ни цель, ни сроки, ни даже как их встроить в свою систему ПВО

В "за­кры­том" внут­рен­нем до­кла­де Управ­ле­ния ма­те­ри­аль­но-тех­ни­че­ско­го обес­пе­че­ния во­ору­жен­ных сил Швеции (FMV) пе­ре­чис­ля­ют­ся се­рьез­ные риски, свя­зан­ные с при­об­ре­те­ни­ем шве­да­ми аме­ри­кан­ских ЗРК "Patriot". Аллан Видман, член пар­ла­мент­ско­го ко­ми­те­та по во­про­сам обо­ро­ны, по­ла­га­ет, что со­дер­жа­ние до­кла­да «вы­зы­ва­ет чрез­вы­чай­ную обес­по­ко­ен­ность».

В пер­во­на­чаль­но за­сек­ре­чен­ном до­кла­де FMV ауди­то­ры агент­ства за­яв­ля­ют, что рас­хо­ды швед­ской сто­ро­ны, свя­зан­ные с при­об­ре­те­ни­ем аме­ри­кан­ских ЗРК, не были в до­ста­точ­ной сте­пе­ни про­счи­та­ны.

– Это чрез­вы­чай­но тре­вож­но, и по­это­му я также се­год­ня по­про­сил, чтобы Управ­ле­ние ма­те­ри­аль­но-тех­ни­че­ско­го обес­пе­че­ния во­ору­жен­ных сил Швеции и ми­ни­стер­ство обо­ро­ны быстро про­ин­фор­ми­ро­ва­ли ко­ми­тет обо всех по­дроб­но­стях этого со­гла­ше­ния, - заявил Аллан Видман.

В про­шлом ав­гу­сте пра­ви­тель­ство про­да­ви­ло через пар­ла­мент ре­ше­ние о по­куп­ке "Пат­ри­о­тов". Фак­ти­че­ская сто­и­мость кон­трак­та - чуть более 12 мил­ли­ар­дов швед­ских крон (при­мер­но 84 млрд.рублей), но будут и до­пол­ни­тель­ные рас­хо­ды, размер ко­то­рых на момент под­го­тов­ки до­кла­да (де­кабрь про­шло­го года) точно не был из­ве­стен.

Но опыт других стран по­ка­зы­ва­ет, что сумма уве­ли­чит­ся мно­го­крат­но, утвер­жда­ет экс­перт Во­ен­ной ака­де­мии Мартин Лунд­марк.

Швед­ские ауди­то­ры пишут, среди про­че­го, что «не опре­де­ле­на цель при­об­ре­те­ния», не рас­пре­де­ле­ны пол­но­мо­чия между во­ору­жен­ны­ми силами и FMV, «эко­но­ми­че­ское пла­ни­ро­ва­ние за­труд­не­но из-за от­сут­ствия мо­де­ли­ро­ва­ния», со­зда­ние единой си­сте­мы ПВО/ПРО с уча­сти­ем "Пат­ри­о­тов" невоз­мож­но, потому что не ясно, какие другие ком­плек­сы будут за­дей­ство­ва­ны. Кроме того, есть риск, что «нехват­ка обу­чен­но­го пер­со­на­ла при­ве­дет к до­пол­ни­тель­ным рас­хо­дам и за­держ­кам».

– Общее впе­чат­ле­ние - что мы вклю­чи­лись в проект, не имея там ни­ка­ко­го фи­нан­со­во­го или тех­ни­че­ско­го кон­тро­ля. Это вы­зы­ва­ет очень боль­шое бес­по­кой­ство, - го­во­рит Видман.

- Но боль­шин­ство партий, ка­жет­ся, со­глас­ны с тем, что во­ен­ные риски воз­рос­ли, и что сроч­ное уве­ли­че­ние рас­хо­дов на обо­ро­ну - это ра­зум­ное ре­ше­ние?

– Да, с точки зрения обо­ро­но­спо­соб­но­сти всегда есть вы­нуж­ден­ные при­о­ри­те­ты. Однако перед под­клю­че­ни­ем к про­ек­ту, ко­то­рый стоит де­сят­ки мил­ли­ар­дов, необ­хо­ди­мо осу­ществ­лять тща­тель­ную под­го­тов­ку, чтобы из­бе­жать непред­ви­ден­ных затрат.

Пар­ла­мент по­ру­чил ко­ми­те­ту по обо­роне пред­ста­вить ито­го­вый отчет по дан­но­му во­про­су в мае с.г.

Ми­нистр обо­ро­ны Питер Хюльт­квист от­ка­зал­ся ком­мен­ти­ро­вать ин­фор­ма­цию, ко­то­рая со­дер­жит­ся в до­кла­де FMV.