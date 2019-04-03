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03.04.2019
ТАСС

Рогозин рассказал об увольнении "нерадивых" сотрудников, работавших над "Федерацией"

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Гендиректор Роскосмоса также выразил надежду на то, что в 2022 году удастся выйти на летные испытания

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил об увольнении "нерадивых товарищей" из Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", которые работали над транспортным пилотируемым кораблем "Федерация".

"Работа была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК "Энергия". В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена", - написал он на своей странице в Twitter во вторник в ответ на вопрос пользователя, когда появятся хорошие новости по кораблю "Федерация".

Рогозин также выразил надежду на то, что в 2022 году удастся выйти на летные испытания.

Ранее сообщалось, что шесть человек из летно- испытательного отдела РКК "Энергия", включая космонавта- испытателя Марка Серова, ушли из корпорации в частную российскую компанию S7 Space (оператор проектов "Морской старт" и "Воздушный старт"). В корпорации они занимались наземными испытаниями перспективного пилотируемого корабля "Федерация".

В 2018 году в S7 Space начали работать генеральный конструктор "Федерации" Николай Брюханов и генконструктор ракеты-носителя "Союз-5", которая должна выводить на орбиту перспективный корабль, Игорь Радугин.

Корабль "Федерация"

"Федерация" разрабатывается в ракетно-космической корпорации "Энергия". Корабль предназначен для доставки людей и грузов как на околоземную орбиту, так и в дальний космос. Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года.

Как ранее сообщили в пресс-службе РКК "Энергия", в настоящее время для проведения автономных и комплексных испытаний выпущен основной объем рабочей конструкторской документации. Развернуто изготовление макетов отсеков корабля, включая конструкцию и бортовые системы.

Ранее Рогозин сообщал, что госкорпорация намерена переименовать перспективный пилотируемый космический корабль "Федерация". По его словам, корабль должен носить "мужское имя". Позднее глава Роскосмоса уточнил, что новое имя кораблю уже придумали, однако не раскрыл его.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Воздушный старт
Морской старт
Союз-5 РН
Федерация КК
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