Американские СМИ высоко оценили новый автомат АК-308

АК-308 выполнен на базе АК-103 с элементами и узлами конструкции АК-12. Он сохранил все преимущества этих автоматов, но стал гораздо мощнее.

Американское издание The National Interest посвятило автомату АК-308 отдельную статью, назвав его "одним из самых амбициозных продуктов концерна "Калашников" за последние десятилетия".

Особенность нового российского автомата в том, что в нем будет использоваться патрон НАТО калибра 7,62х51-мм. В классическом АК-47 применялся патрон 7,62х39, то есть натовский гораздо мощнее.

Конструкторам концерна удалось разработать автомат, который спокойно выдерживает стрельбу этим патроном. Заявлено, что АК-308 выполнен на базе АК-103 с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. Однако некоторые эксперты считают, что в нем гораздо больше заимствований от ручного пулемета РПК-74М. Особенностью новинки можно считать режим огня "отсечка", который позволяет за одно нажатие на спусковой крючок выпустить по цели сразу три пули.

Премьерный показ автомата - в виде его прототипа - состоялся в рамках военно-технического форума "АРМИЯ-2018". Руководитель проекта АК-308, специалист концерна "Калашников" Алексей Шумилов рассказал журналистам, что по боевым качествам представленный тогда прототип после доводки и проведения испытаний станет универсальным оружием для боя, как и другие автоматы под брендом "Калашников". В успехе нового автомата Шумилов не сомневался, как и в том, что он станет весьма популярен на мировом рынке.

The National Interest предполагает, что AK-308 спроектирован с учетом потребностей одной страны - Индии, в которой намечается значительное обновление армейского и полицейского стрелкового оружия. Впрочем, с учетом того, что патроны калибра 7,62х51 широко используются в очень многих армиях мира, интерес к нему может быть проявлен не только в одной стране. Тем более что совсем недавно в индийском городе Корва, округ Амети (штат Уттар-Прадеш), был открыт завод совместного российско-индийского предприятия Indo-Russia Rifles Ltd. по производству в Индии российских автоматов Калашникова АК-203 под патрон 7,62х39 мм.

Досье "РГ"

Тактико-технические характеристики АК-308

Калибр - 7,62 мм.

Патрон - 7,62х51 NATO.

Вес - 4,3 кг (с магазином, без патронов).

Общая длина/со штык-ножом - 880-940/1045-1105 мм.

Длина со сложенным прикладом - 690 мм.

Длина ствола - 415 мм.

Высота - 242 мм.

Ширина - 72 мм.

Вместимость магазина - 20 патронов.

Приклад - складной, регулируемый по длине (4 позиции).

Прицел - диоптрический.

Сергей Птичкин