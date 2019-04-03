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03.04.2019
Российская газета

Под Тверью начались масштабные учения РВСН

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Тополь-М
Эшелонированная система охраны ракетного комплекса Тополь-М.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Расчеты 20 пусковых установок мобильных комплексов "Тополь" из дислоцированной в Тверской области Бологовской дивизии РВСН выдвинулись на полевые позиции. Этот марш дал старт большим учениям стратегических ракетчиков.

В Минобороны России сообщили, что в общей сложности к маневрам привлекут около 4 тысяч военнослужащих и более 400 единиц техники. "В ходе учения стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, смены полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения", - уточнили в ведомстве.

Известно, что помимо "Тополей" в учении задействуют боевую авиацию, в том числе вертолеты Ми-8 и беспилотники. Кроме того, в небо поднимут воздушный пункт управления Генштаба. Особое внимание уделят маскировке ракетных комплексов и выводу пусковых установок из-под ударов условного противника.

Для защиты "Тополей" могут использовать машины дистанционного разминирования "Листва". Они работают на новых физических принципах - на бронеавтомобилях установлен блок сверхвысокочастотного излучения. С его помощью реально обнаруживать мины и фугасы на расстоянии до 100 метров и в секторе до 30 градусов. Иными словами, у диверсантов не получится подорвать мобильный стратегический комплекс на марше, ведь умная электроника заранее предупредит экипаж о грозящей опасности.

На одном из этапов учения противодиверсионные силы дивизии постараются обнаружить, блокировать и уничтожить вражеских диверсантов, в том числе с использованием дронов-разведчиков.

О перевооружении этой дивизии в минобороны упомянули не случайно. По планам армейского командования, ее собираются "пересадить" на мобильный ракетный комплекс "Ярс". Ранее командующий Ракетными войсками генерал-полковник Сергей Каракаев говорил, что это будет шестое соединение, в котором мощнейшее оружие придет на смену ядерному арсеналу четвертого поколения с моноблочной межконтинентальной баллистической ракетой "Тополь".

Помимо "Тополей" в учении задействуют боевую авиацию, в том числе вертолеты Ми-8 и беспилотники

Ежегодно на "Ярс" переходят не менее четырех-пяти полков. Столь высоких темпов переоснащения удается добиться благодаря использованию готовой инфраструктуры позиционных районов ракетных дивизий. К тому же это существенно снижает затраты на ввод нового мобильного комплекса в группировку РВСН. По оценке Каракаева, несмотря на сохранение районов дислокации, особенности и технические возможности "Ярсов" позволяют их использовать намного эффективнее "Тополей".


Юрий Гаврилов

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