Лавров предлагает дополнить Минские соглашения

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о возможности дополнения Минских договоренностей, предложив внести в них положение, согласно которому наблюдателям от ОБСЕ будет предоставлена вооруженная охрана ООН. При этом Лавров отметил, что основная суть соглашений не должна измениться.

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"Главное в них (в Минских договоренностях - прим. ред.) – вопросы решаются напрямую между Киевом, Донецком и Луганском", - подчеркнул глава российского МИД.

Также Лавров заявил, что Россия готова к диалогу, однако он должен быть направлен не на "болтовню и придумывание предлогов для бездействия", а на практическое выполнение договоренностей. Несмотря на это, министр иностранных дел выразил уверенность в том, что украинский президент Петр Порошенко не имеет желания это делать.

Лавров напомнил, что когда Виктор Медведчук предложил обсудить права автономности, которые могут быть предоставлены Донецкой республике, он сразу был объявлен предателем. Порошенко в свою очередь, несмотря на то, что он лично подписался под особым статусом Донбасса, заявил, что такого никогда не будет.

"То, что их "подопечный" отбился от рук, – это факт. С одной стороны, он не слушает ни Германию, ни Францию, потому что у него есть американские "заступники". А с другой стороны, им тоже неловко публично наседать на него, потому что они тем самым распишутся в том, что их "посредничество", как они его называют, провалилось", – сказал Лавров.

Также глава внешнеполитического ведомства прокомментировал выборы президента Украины. По его словам, наблюдатели ОБСЕ по результатам первого тура зафиксировали множество нарушений, в числе которых коррупция, давление на избирателей и подкуп. Он отметил, что если бы такое произошло в России, то информация об этом распространялась бы не так "приглушённо", как это происходит в случае с Украиной.

Кроме того, все выявленные нарушения, включая грубейшие нарушения правил ОБСЕ, никак не повлияли на легитимность выборов, о которой говорит Запад.