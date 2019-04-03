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03.04.2019
Интерфакс-АВН

Действия США мешают ядерному разоружению - постпред РФ при ООН

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Постпред России при ООН Василий Небензя во время встречи Совбеза ООН по Сирии в Нью-Йорке, 9 апреля 2018 года
Постпред России при ООН Василий Небензя во время встречи Совбеза ООН по Сирии в Нью-Йорке, 9 апреля 2018 года.
Источник изображения: Brendan McDermid/Reuters

Нью-Йорк. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что дальнейший процесс ядерного разоружения нуждается в соответствующих предпосылках, чему мешает ряд факторов, в том числе развертывание системы глобальной противоракетной обороны США.

"Очевидно, что требуется последовательное формирование предпосылок, которые способствовали бы дальнейшему продвижению по пути ядерного разоружения. Прежде всего, это предполагает оздоровление стратегической ситуации в отдельных регионах и в мире в целом", - сказал В.Небензя на заседании Совета Безопасности по проблематике Договора о нераспространении ядерного оружия.

Российский дипломат, выступление которого приводится во вторник на сайте постпредства РФ при ООН, заявил, что "это возможно только с учетом всего комплекса факторов, оказывающих воздействие на стратегическую стабильность и международную безопасность".

По словам В.Небензи, "они включают в себя, в частности, ничем не ограниченное развертывание системы глобальной ПРО США, разработку высокоточных стратегических наступательных вооружений в неядерном оснащении, перспективу вывода ударных вооружений в космос, расшатывание системы международных договоров и соглашений в сфере обеспечения безопасности, стабильности и контроля над вооружениями, попытки ослабить оборонный потенциал других стран нелегитимными методами одностороннего санкционного давления в обход Совета Безопасности ООН".

"Без решения указанных проблем вряд ли возможно добиться состояния международной безопасности, благоприятного для дальнейших шагов по пути ядерного разоружения", - подчеркнул российский постпред.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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