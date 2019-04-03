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03.04.2019
ТАСС

NASA: программа по доставке астронавтов на МКС не нацелена на замену партнерства с Россией

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Директор NASA Джеймс Брайденстайн
Директор NASA Джеймс Брайденстайн.
Источник изображения: © REUTERS/Erin Scott

Соответствующий проект в этом году осуществят две коммерческие компании, ожидает глава космического ведомства Джеймс Брайденстайн

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Программа доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на американских кораблях не нацелена на то, чтобы заменить собой сотрудничество с Россией в этой области. Об этом заявил во вторник на слушаниях в комитете по науке, космосу и технологиям Палаты представителей Конгресса директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

"Да, в этом году, как мы ожидаем, две коммерческие компании осуществят проект, который позволит нам доставлять астронавтов к МКС с американский территории. Цель здесь, однако, не заключается в том, чтобы заменить таким образом наше партнерство с Россией. МКС показала себя великолепным проектом, способом коммуникации со страной, с которой, как вам известно, у нас имеется множество разногласий на земле, однако с 1990-х годов мы могли сотрудничать по МКС, да и до этого тоже", - сказал он, подчеркнув, что сотрудничество шло даже в условиях холодной войны.

"У них есть великолепные возможности, мы можем воспользоваться ими. У нас тоже есть великолепные возможности, которыми могут воспользоваться они, в том числе в сфере науки и исследования космоса", - подчеркнул Брайденстайн.

"Мы хотим сделать так, чтобы после того, как у нас появятся свои собственные средства [доставки астронавтов на МКС], они могли использовать наши ракеты, а мы могли использовать их ракеты. Так что партнерство продолжается, это в большей степени именно партнерство, а не просто покупка нами мест [для американских астронавтов] у них в качестве клиента", - добавил глава NASA. По его словам, между США и Россией существует "двустороннее партнерство с целью доступа на низкую околоземную орбиту".

Россия и США участвуют в реализации программы МКС с 1998 года в сотрудничестве с рядом европейских стран, а также Японией и Канадой. После прекращения полетов в 2011 году американских шаттлов доставка на МКС астронавтов NASA осуществляется российскими пилотируемыми кораблями "Союз". В настоящее время новые американские космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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