Нью-Дели обзавелся орбитальным разведчиком

Организация космических исследований и разработок Индии (ISRO) доставила в околоземное пространство свой ИСЗ-шпион. И не только его.

На орбиту успешно выведен "электронный разведывательный спутник EMISAT вместе с 28 наноспутниками мировых клиентов", сообщила телекомпания NDTV со ссылкой на ISRO. Отмечается, что EMISAT будет мониторить и передавать данные о вражеских радарах. Вместе со шпионом были также запущены спутники США, Испании, Швейцарии, Литвы.