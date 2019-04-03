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03.04.2019
Военно-промышленный курьер

Нью-Дели обзавелся орбитальным разведчиком

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Источник изображения: vpk-news.ru

Организация космических исследований и разработок Индии (ISRO) доставила в околоземное пространство свой ИСЗ-шпион. И не только его.

На орбиту успешно выведен "электронный разведывательный спутник EMISAT вместе с 28 наноспутниками мировых клиентов", сообщила телекомпания NDTV со ссылкой на ISRO. Отмечается, что EMISAT будет мониторить и передавать данные о вражеских радарах. Вместе со шпионом были также запущены спутники США, Испании, Швейцарии, Литвы.

 

 

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