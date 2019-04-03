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03.04.2019
Военно-промышленный курьер

Брюссель доплатит Пентагону за мобильность

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Источник изображения: vpk-news.ru

НАТО выделит 260 миллионов долларов на строительство арсенала для американских войск в Польше. Он разместится в селе Повидз (Великопольское воеводство). Там планируется хранить бронированные машины, боеприпасы и оружие американской бригады, передает Польское радио, ссылаясь на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Эта инвестиция в инфраструктуру в центральной Польше является частью больших усилий, которые укрепляют военную мобильность. Благодаря предварительному размещению оборудования мы увеличим готовность наших войск к действиям. Речь идет также о способности быстро перевозить людей, а не только тяжелую технику", –  сказал Столтенберг.

"Американские силы дислоцируются на основе двустороннего соглашения, но их поддерживают натовские инвестиции. Это хорошо для НАТО и для нас всех", – добавил генсек Североатлантического альянса.

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Страны
Польша
США
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NATO
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