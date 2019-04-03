Норвежец собирал секретную информацию об АПЛ в России

Появились подробности уголовного дела арестованного в России обладателя норвежского паспорта Фруде Берга. Ранее норвежец был задержан в момент получения сведений секретного характера от сотрудника оборонного предприятия РФ.

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Сегодня стало известно, что особый интерес Берг проявлял к российским подводным лодкам, включая секретные данные процесса их разработки и создания. Об этом сообщает информационная служба РИА Новости со ссылкой на прокурорские органы.

Отмечено, что Фруде Берг занимался сбором информации с целью передачи данных органам норвежской разведки. При этом Берг работал за вознаграждение от разведслужбы страны НАТО.

По последним сведениям, проявленный норвежцем интерес касался в первую очередь современных атомных субмарин Российской Федерации.

На данный момент Берг свою вину не признаёт. Никаких иных подробностей уголовного дела пока не сообщается. Причина состоит в том, что дело находится под грифом "совсекретно" и по нему проходят 15 свидетелей, имена которых нельзя озвучивать в режиме общественного доступа.

Дело Берга слушается в российской столице. Ему грозит до 20 лет колонии.